आवेज और नगमा का रिश्ता हुआ खत्म! कुनिका सदानंद ने ब्रेकअप की खबर की कन्फर्म, बताई सच्चाई...

सोशल मीडिया के स्टार कपल आवेज दरबार और नगमा मिराजकर का रिश्ता आधिकारिक तौर पर टूट गया है. कुनिका सदानंद ने इस खबर की पुष्टि की है. साल 2019 में शुरू हुई यह प्रेम कहानी सगाई तक पहुंची थी, लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो गया है.

सोशल मीडिया की दुनिया के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार आवेज दरबार और नगमा मिराजकर की प्रेम कहानी का आखिरकार दुखद अंत हो गया है. लंबे समय से चल रही ब्रेकअप की अटकलों पर अब आधिकारिक मोहर लग चुकी है. कुनिका सदानंद, जो इस जोड़ी के काफी करीब रही हैं, ने हाल ही में एक बयान देकर इस खबर की पुष्टि कर दी है कि आवेज और नगमा अब साथ नहीं हैं. उनकी बातों से यह स्पष्ट है कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है.

प्यार और ब्रेकअप का सफर

आवेज और नगमा की लव स्टोरी की शुरुआत 2019 के आसपास हुई थी. टिकटॉक के जमाने में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था. देखते ही देखते वे सोशल मीडिया के सबसे पॉवर कपल बन गए. साल 2020 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बाद साल 2022 में उन्होंने सगाई कर ली थी, जिसे देखकर फैंस को लग रहा था कि जल्द ही ये शादी के बंधन में बंध जाएंगे. साल 2024 में जब दोनों 'बिग बॉस 19' के घर में पहुंचे, तो वहां भी उन्होंने अपनी शादी के प्लान का जिक्र किया था. लेकिन शो के बाद ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच की खटास इतनी बढ़ गई कि बात ब्रेकअप तक पहुंच गई, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है.

कुनिका सदानंद का भावुक बयान

दोनों के रिश्ते के खत्म होने पर कुनिका सदानंद ने अपना दर्द शेयर किया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए काफी भावुक पल है क्योंकि वह दोनों को ही बहुत प्यार करती हैं. कुनिका ने आगे कहा, "नगमा और आवेज ने एक-दूसरे को काफी सपोर्ट किया है. शायद डेस्टिनी यानी किस्मत को यही मंजूर था कि वे साथ न रहें. मैं बस यही चाहती हूं कि वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और उन्हें अच्छे पार्टनर मिलें." हालांकि, कुनिका ने यह उम्मीद भी जताई कि अगर कोई सुलह की गुंजाइश हो, तो वह हमेशा उनके लिए बेहतर है. लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, उससे साफ है कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली हैं.

फैंस के लिए झटका

आवेज और नगमा का रिश्ता सिर्फ एक डेटिंग तक ही नहीं था, बल्कि उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें एक आदर्श जोड़ी मानते थे. सगाई की तस्वीरों से लेकर बिग बॉस के घर तक, उनकी हर एक्टिविटी पर फैंस नजर रखते थे. ब्रेकअप की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का दिल टूट गया है. हालांकि, दोनों ने अभी तक इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कुनिका के खुलासे के बाद फैंस के बीच निराशा साफ देखी जा सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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