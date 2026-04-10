'पिचके गाल और सूजे होंठ...' जब प्लास्टिक सर्जरी ने बुरी तरह बिगाड़ा इस एक्ट्रेस का चेहरा, लोगों ने किया जीना हराम

Salman Khan actress trolled for ruined plastic surgery: बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो कि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बुरी तरह बदनाम हो गई थी. हाल ये हो गया था इस हसीना ने लोगों के डर से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया.

Salman Khan actress trolled for ruined plastic surgery: बॉलीवुड में खुद को हमेशा हसीं और जवां दिखाने का प्रेशर लगभग हर हसीना पर होता है. यही वजह है कि अपने चेहरे को निखारने के लिए अदाकाराएं प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करती हैं. बॉलीवुड की बहुत सी एक्ट्रेसेज ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिनमें से कई इस बारे में खुलकर बात कर लेती हैं. वहीं कुछ हसीनाएं प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात को छिपाती हैं. वह बात अलग है कि फैंस शक्ल देखते ही बता देते हैं कि किसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है. कई बार लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए अदाकाराओं की क्लास लगा चुके हैं. आज हम एक ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे. यहां हम बात करने वाले हैं सलमान खान के साथ फिल्म वॉन्टेड में काम कर चुकीं आयशा टाकिया (Ayesha Takia) के बारे में... जो कि कई बार प्लास्टिक सर्जरी की वजह से लोगों के गुस्से का शिकार हो चुकी हैं. सालों पहले आयशा टाकिया ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. शादी के बाद आयशा टाकिया एक अच्छी जिंदगी बिता रही है.

जब लोगों के निशाने पर आईं आयशा टाकिया

एक दिन अचानक ही फैंस ने आयशा टाकिया को एक इवेंट में देखा. इस इवेंट में लोग आयशा टाकिया को पहचान ही हीं पाए. जिसके बाद आयशा टाकिया ने कार में अपनी एक तस्वीर शेयर की. आयशा टाकिया का ये हाल देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया. फैंस कहने लगे कि आयशा टाकिया की प्लास्टिक सर्जरी खराब हो चुकी है. सुंदर दिखने के चक्कर में आयशा टाकिया ने अपना बुरा हाल कर लिया. देखते ही देखते आयशा टाकिया लोगों के निशाने पर आ गईं. लोगों ने आयशा टाकिया को चुड़ैल तक बताना शुरू कर दिया.

डर के मारे आयशा टाकिया ने किया ये काम

सोशल मीडिया पर मच रहे हंगामे ने आयशा टाकिया को बहुत परेशान कर दिया. हाल ये हो गया कि आयशा टाकिया ने सोशल मीडिया को ही अलविदा कह दिया. उसके बाद से ही आयशा टाकिया सोशल मीडिया और बॉलीवुड दोनों जगह से गायब हैं. लोगों की बातें आयशा टाकिया को इतनी चुभीं कि उसके बाद वो कभी भी मीडिया के आगे भी नहीं आईं. फिलहाल आयशा टाकिया अपनी शादीशुदा जिंदगी को इंजॉय कर रही हैं. कुछ समय पहले ही गोवा में आयशा टाकिया के पति की वजह से हंगामा मचा था. तब अचानक ही आयशा टाकिया लाइमलाइट में आ गई थीं. आपको बता दें कि शादी करने के लिए आयशा टाकिया अपना धर्म तक बदल चुकी हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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