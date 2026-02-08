अक्षय कुमार ने छोड़ी डेट तो आयुष्मान खुराना ने किया कब्जा, अब इस तारीख को रिलीज होगी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो'

Pati Patni Aur Woh Do New Release Date: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' इस साल रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में आएगी.

बॉलीवुड स्टार्स आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) की रिलीज डेट बदलने की खबरें काफी दिनों से आ रही हैं. अब कन्फर्म हो गया है कि ये फिल्म तय समय यानी 4 मार्च को नहीं रिलीज होगी. इसके साथ ही इस फिल्म को नहीं रिलीज डेट मिल गई है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' अब 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस तरह से फैंस को इस फिल्म के लिए दो महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा.

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 15 मई से हो चुकी है शिफ्ट

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स अकाउंट पर रविवार को एक पोस्ट शेयर कर आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की नई रिलीज डेट बताई है. ये फिल्म पहले होली के मौके पर रिलीज होने वाली थी और फैंस त्योहार के समय इसे एंजॉय करने के लिए बेसब्र हो रहे थे लेकिन अब उन्हें निराश होना पड़ेगा. दरअसल, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है और अब ये 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी शनिवार को अक्षय कुमार ने बताया था कि उनकी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' अब 15 मई को ना रिलीज होकर 10 अप्रैल को बड़े पर्दे पर आएगी. अब इस डेट पर आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने कब्जा कर लिया है.

AYUSHMANN KHURRANA - SARA ALI KHAN - WAMIQA GABBI - RAKUL PREET SINGH: 'PATI PATNI AUR WOH DO' GETS A NEW RELEASE DATE... Welcome to the world of #PrajapatiPandey... #AyushmannKhuranna, #SaraAliKhan, #WamiqaGabbi, and #RakulPreetSingh team up for #PatiPatniAurWohDo. Directed by… pic.twitter.com/gWzDEejHL6 — taran adarsh (@taran_adarsh) February 8, 2026

मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट की दोनों मूवीज

बताते चलें कि साल 2019 में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म 'पति पत्नी और वो' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब 7 साल बाद फिल्म का सीक्वल फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' बड़े पर्दे पर आने वाला है और इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, फिल्म की स्टारकास्ट बदल चुकी है लेकिन दोनों फिल्मों के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मुदस्सर अजीज को मिली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

