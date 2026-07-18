बाबा नीब करौरी (Baba Neeb Karori) की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म 'हनुमान अंश' के ट्रेलर में बाबा नीब करौरी की जिंदगी की कहानी की झलक दिखाई गई है. इससे पता चल रहा है कि फिल्म में बाबा के शुरुआती जीवन से लेकर सन्यासी बनने के सफर के साथ ही उनके चमत्कार को दिखाया जाएगा. विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' में शोभिना सत्या बाबा नीब करौरी का किरदार निभा रहे हैं.
बाबा नीब करौरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' अनाउंसमेंट के समय से चर्चा में है. ये फिल्म 31 जुलाई क बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इसी बीच टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर रिलीज किया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में साल 1930 का समय दिखाया जाता है. उस दौरान लोगों को बाबा नीब करौरी के चमत्कार देखने को मिलते रहे थे. ट्रेलर में ट्रेन वाली घटना दिखाई जाती है कि बाबा को उतार दिया जाता है. इसके बाद काफी जतन करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से हिल नहीं पाती है. ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म 'हनुमान अंश' में बाबा नीब करौरी की निजी जिंदगी की झलक भी देखने को मिलने वाली है. इसके साथ ही ये दिखाया जाएगा कि वह किस तरह भक्ति मार्ग चले और पूरी दुनिया का कल्याण किया.
विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' में शोभिना सत्या के अलावा चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, विहान एस हेगड़े जैसे सितारे काम करते नजर आएंगे. बाबा नीब करौरी की जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी शरण में ना सिर्फ भारत के लोग आए बल्कि पूरी दुनिया उनके दरबार में नतमस्तक हुई है. एप्पल के स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को बाबा नीब करौरी के आश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. यहां तक कि रिचर्ड अल्पर्ट (रामदास), जेफ्री कागल (कृष्णदास) जैसे विदेशियों ने अपना नाम बदलकर बाबा की शरण ले ली. हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स की जिंदगी पर बाबा नीब करौरी का काफी प्रभाव पड़ा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.