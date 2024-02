Baby John First Look Poster OUT: बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की अपकमिंग मूवी 'बेबी जॉन' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में वरुण धवन स्टारर निर्देशक एटली कुमार की अपकमिंग मूवी 'बेबी जॉन' का धांसू टीजर जारी हुआ था। जिसे दर्शकों ने हाथो हाथ लिया। इस फिल्म के दमदार टीजर के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से एक्टर वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है। जो काफी शानदा है। सामने आए एक्टर वरुण धवन के इस फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का धांसू लुक देखने को मिला है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। जिसमें वरुण धवन अब तक के अपने सबसे खतरनाक अवतार में दिखाई देंगे। वरुण धवन बीते काफी दिनों से अपनी इस फिल्म के लिए कमर कस मेहनत कर रहे थे। जो उनकी इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर से पता भी चलता है। इस फिल्म से सामने आया एक्टर वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही छा गया। इस पोस्टर को आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Baby John: वरुण धवन की 'बेबी जॉन' की रिलीज डेट आउट, टीजर में एक्टर का खूंखार अंदाज देख उड़ जाएंगे होश

View this post on Instagram A post shared by BabyJohn (@varundvn)

एटली कुमार ने संभाली वरुण धवन के करियर की कमान

बता दें कि वरुण धवन स्टारर मूवी 'बेबी जॉन' के प्रोड्यूसर 'जवान' निर्देशक एटली कुमार हैं। वो इस फिल्म को अपने बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि, फिल्म के निर्देशन की कमान कलीस के हाथ में हैं। एटली कुमार के साथ ही मुराद खेतानी भी फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म को मेकर्स 31 मई 2024 के दिन रिलीज करने की तैयारी में हैं। जिसका धमाकेदार ऐलान मेकर्स ने इस फिल्म का एक टीजर जारी कर किया था। दिलचस्प बात ये है कि वरुण धवन काफी वक्त से एक बड़ी हिट की तलाश में हैं। उनकी पिछली रिलीज मूवी 'भेड़िया' भी उम्मीद के मुताबिक सिनेमाघरों में खास कमाल नहीं कर सकी थी। अब निर्देशक एटली कुमार के साथ आने वाली वरुण धवन की इस फिल्म से एंटरटेनमेंट न्यूज को फॉलो करने वाले दर्शकों के बीच खलबली है। वरुण धवन के फैंस को भी एक्टर की इस फिल्म से खासी उम्मीदें हैं।

'बेबी जॉन' का धांसू टीजर

View this post on Instagram A post shared by BabyJohn (@varundvn)

कीर्ति सुरेश संग बनेगी वरुण धवन की जोड़ी

बता दें कि अदाकारा कीर्ति सुरेश इस मूवी में वरुण धवन के अपोजिट नजर आने वाली हैं। अभी तक मेकर्स ने एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी नहीं किया है। न ही मूवी से अभी तक कीर्ति सुरेश का लुक सामने आ पाया है। ऐसे में हर किसी की नजर अब एक्ट्रेस के फर्स्ट लुक पर अटकी है। बता दें कि ये कीर्ति सुरेश की पहली बॉलीवुड मूवी होगी। जिसमें वो पहली दफा एक्टर वरुण धवन संग साथ ऑन स्क्रीन दिखेंगी। तो क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।