Tateeree Song Controversy: बादशाह ने 'टटीरी' गाने के विवाद पर मांगी माफी, बोले- 'मेरी पहचान हरियाणा से है'

Badshah Video: बादशाह के नए गाने 'टटीरी' के लिरिक्स और विजुअल पर जमकर विवाद हो रहा है. रैपर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी है.

मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह (Badshah) इन दिनों विवादों में फंसे हैं. उनका नया गाना 'टटीरी' (Tateeree) रिलीज हुआ और लोगों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई. बादशाह के नए गाने के लिरिक्स और विजुअल लोगों को पसंद नहीं आए. इस गाने का विरोध होने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई गई. वहीं, हरियाणा महिला आयोग ने बदशाह को समन जारी कर 13 मार्च तक पेश होने के लिए कहा है. अब बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और माफी मांगी है. उनका कहना है कि इस गाने से किसी को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था.

बादशाह ने शेयर किया वीडियो

बादशाह ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, 'मेरा नया गाना टटीरी रिलीज हुआ है. मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और विजुअल की वजह से जो मैसेज गया, उससे कई लोगों को खासकर मेरे हरियाणा के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद हरियाणा से हूं. जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी बोली, खान-पान, रहन-सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है. मैं एक प्राउड हरियाणवी हूं. मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे या किसी महिला के बारे में ऐसी बेहुदी बात करूं.'

'मैंने हमेशा हरियाणा के कल्चर ऊपर ले जाने की कोशिश की है'

बादशाह ने आगे कहा, 'मैं हिप-हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कॉम्पिटीशन को नीचा दिखाते हैं या ये अपने प्रतिद्विंदी के होते हैं. वो शब्द किसी भी महिला-बच्चे के लिए नहीं थे. ना मैं ऐसा कभी करूंगा. मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर जितनी ऊंचाई तक लेकर जा सकता हूं, लेकर जाऊं. अगर गाने के उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची हैं तो मैं तहे दिल से आप सभी से माफी मांगता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे.'

बादशाह के गाने 'टटीरी' पर था ये विवाद

गौरतलब है कि बादशाह के गाने 'टटीरी' में एक लाइन थी, 'आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने पर' आपत्ति दर्ज कराई गई थी. वहीं, गाने में दिखाया गया कि स्कूल ड्रेस में नाबालिग बच्चियों को हरियाणा रोडवेज की बस पर चढ़कर स्कूल बैग के साथ नाचते और स्कूल बैग को फेंकते दिखाया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

