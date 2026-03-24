बादशाह ने चुपके से रचाई पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग शादी? सास की पोस्ट ने खोली दोनों की पोल, फोटोज-Video Viral

Badshah Secretly Marry?: इन दिनों अपने विवादित गाने को लेकर सुर्खियों में बने रैपर बादशाह का एक वीडियो हो रहा है, जिसमें वो एक्ट्रेस ईशा रिखी संग गुपचुप शादी करते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर आग लगा रहा है.

Badshah-Isha Rikhi Wedding Video Viral: मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित गाने 'टटीरी' (Tateeree) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. काफी लंबे समय से बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी (Isha Rikhi) के डेटिंग की खबरें चल रही थी, लेकिन 24 मार्च 2026 को अचानक सोशल मीडिया पर बादशाह और ईशा रिखी की सीक्रेट वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो जंगल की आग की तरह फैलने लगी, जिसे देखकर फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

Badshah और Isha Rikhi की हो गई शादी?

दरअसल, 24 मार्च 2026 को बादशाह (Badshah Secret Marriage) की सास और ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रैपर और एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया. सामने आई पोस्ट में कपल पारंपरिक शादी के जोड़े में नजर आ रहा है और परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को वरमाला पहना रहा है. जैसे ही ईशा की मां ने इस वीडियो को शेयर किया सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. हालांकि, अभी तक इस वीडियो और फोटोज पर बादशाह या ईशा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इसे एक्ट्रेस की मां ने शेयर किया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने वाकई में शादी कर ली है.

सिंदूर और फेरों की तस्वीरें आई सामने

वहीं एक अन्य वीडियो में बादशाह और ईशा को साथ फेरे लेते हुए देखा जा सकता है. इस वायरल तस्वीरों में बादशाह का जबरदस्त 'वेट लॉस' भी साफ नजर आ रहा है. एक फोटो में तो ईशा की मांग में सिंदूर भी नजर आ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि, ये तस्वीरें शादी के बाद की रस्मों की हैं.

बादशाह की दूसरी शादी?

आपको बता दें कि, अगर ये शादी असली है तो ये रैपर की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने साल 2012 में जैस्मिन मसीह से शादी की थी. फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद दोनों ने घर बसाया था और साल 2017 में उनकी एक बेटी 'जेसेमी ग्रेस' हुई. हालांकि, इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और साल 2020 में दोनों अलग हो गए और अब जैस्मिन अपनी बेटी के साथ लंदन में रहती हैं. खबरों की मानें तो बादशाह और ईशा की मुलाकात 2022 में एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी. वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और म्यूजिक और फिल्मों के प्रति एक जैसी पसंद ने उन्हें करीब ला दिया और अब उनकी शादी की तस्वीरें और फोटोज वायरल हो रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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