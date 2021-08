Baiju Bawra: Kartik Aaryan और Ranbir Kapoor की नाक के नीचे से ये धांसू एक्टर ले उड़ा Sanjay Leela Bhansali की फिल्म !!

Ranveer Singh steals Sanjay Leela Bhansali's Baiju Bawra from Kartik Aaryan and Ranbir Kapoor: बॉलीवुड के नामी फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा (Baiju Bawra) काफी सुर्खियों में है। इस फिल्म की लीड स्टारकास्ट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने के लिए बड़े-बड़े सितारों के बीच होड़ लगी रहती है। बीते दिनों संजय लीला भंसाली के दफ्तर के बाहर कई बार बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) स्पॉट हुए थे। इसके बाद रिपोर्ट्स सामने आने लगी कि फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन और निर्देशक संजय लीला भंसाली के बीच उनकी अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में इस फिल्म में एक्टर की एंट्री को लेकर कयास लगने लगे। Also Read - Baiju Bawra: तो क्या Kartik Aaryan के हाथ से निकली Sanjay Leela Bhansali की भी फिल्म? यहां जानें सच्चाई

इधर, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का भी नाम निर्देशक संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा से जुड़ने लगा। मगर ताजा खबरों की मानें तो न रणबीर कपूर और न कार्तिक आर्यन, बल्कि संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा में बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की धांसू एंट्री हुई है। इस बारे में ईटाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल निभाने वाले हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक करीबी सूत्र ने कहा, 'रणवीर सिंह का नाम फाइनल हुआ है। जल्दी ही आधिकारिक ऐलान होने वाला है। हां, अभी कुछ दस्तावेजों का काम बाकी है। इसके बाद भंसाली इसका ऐलान कर देंगे। अभी तक ये नाम रणवीर सिंह का ही है।' फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर अभी तक कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। अगर ऐसा हुआ तो रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली की एक साथ ये चौथी फिल्म होगी। इससे पहले ये एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी गोलियों की रासलीला-रामलीला, बाजीराव-मस्तानी और पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। तो क्या आप इस एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी की जोड़ी वाली फिल्म को दोबारा ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।