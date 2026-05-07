Bandar Teaser: प्यार, धोखा और मौत का खौफनाक खेल! खूंखार विलेन के बाद अब 'बंदर' बने Bobby Deol, डेटिंग के चक्कर में फंसी जान

Bandar Teaser Out: बॉबी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंदर का टीजर जारी हो गया है. 1 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में एक्टर का जो रूप देखने को मिला उसके बाद फैंस से फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा.

'बंदर' का टीजर आउट

Bobby Deol Bandar Teaser Out: कभी पर्दे पर हीरो बनकर राज करने वाले बॉबी देओल (Bobby Deol) इन दिनों खूंखार विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. सालों के स्ट्रगल के बाद साल 2020 में 'आश्रम' वेब सीरीज में 'बाबा निराला' बनकर उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि क्रिटिक्स तक को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद से ही वो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक विलेन बनकर छाए हुए हैं. हालांकि, इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' (Bandar) को लेकर चर्चा में हैं, जिसका मेकर्स ने अब टीजर (Bandar Teaser Out) जारी किया है. इस फिल्म में एक्टर का एक बार फिर से हटके अवतार देखने को मिल रहा है.

1 मिनट 29 सेकंड के Video ने बढ़ाई धड़कन

7 मई 2026 को अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' का ऑफिशियल टीजर जारी किया गया है. 1 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में प्यार, धोखा और मौत का ऐसा खौफनाक खेल देखने को मिला, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है और वो इस फिल्म का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

'बंदर' के टीजर में क्या दिखा?

1 मिनट 29 सेकंड के टीजर में कहानी 'बंदर' (Bandar Teaser Video) नाम के फेक डेटिंग गेम क आसपास घूमती दिखाई देगी, जिसमें बॉबी देओल फंसकर जेल की हवा खाते नजर आएंगे. टीजर की शुरुआत बॉबी देओल के 70 के दशक के डिस्को वाले अवतार के साथ होती है और उन्हें 'कम ऑन बेबी दिल किसको देगी' पर थिरकते हुए देखा जात है, लेकिन इसके बाद कहानी में डेटिंग गेम के जरिए जो ट्विस्ट आता है वो टीजर के पूरे माहौल को ही बदलकर रख देता है. लेकिन ये बात तो साफ है कि 'बंदर' का टीजर आज के सिनेमा से एक कदम अलग वाइब लेकर आ रहा है. वहीं बॉबी के डिस्को लुक ने तो दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

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कब रिलीज होगी Bandar?

आपको बता दें कि, 'बंदर' की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद और रिद्धि सेन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. वहीं अगर बात करें 'बंदर' की रिलीज डेट की तो ये फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…