‘भारत में 10 साल से बैन...' पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का छलका दर्द, गाने सुनने को लेकर कही बड़ी बात

पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने भारत में अपने गानों और कलाकारों पर लगे 10 साल पुराने बैन पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा है कि आज भी वो अपने भारतीय फैंस को बहुत याद करते हैं.

\आतिफ असलम का छलका दर्द

भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव का असर हमेशा से ही दोनों देशों के कला और खेल जगत पर साफ तौर पर दिखाई देता रहा है. सरहद पार के कलाकारों और भारत के बीच का यह फासला किसी से छिपा नहीं है. करीब एक दशक पहले भारतीय फिल्म और संगीत जगत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी. अब इसी बैन और भारत में अपने गानों को लेकर पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मशहूर और चहेते गायक आतिफ असलम ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है और अपना दर्द बयां किया है.

भारतीय फैंस की याद आती है

हाल ही में आतिफ असलम एक लोकप्रिय इंटरनेशनल चैट शो 'वन ऑन वन विद क्रिस फेड' में शामिल हुए थे. बातचीत के दौरान जब भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे प्रतिबंध का मुद्दा उठा, तो आतिफ ने दिल खोलकर अपनी भावनाएं शेयर कीं. उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों से उनका भारत में कोई नया प्रोजेक्ट या गाना रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि वहां की सरकार और संस्थाओं ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के काम करने पर बैन लगा रखा है.

इसके बावजूद, भारतीय लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई है. आतिफ ने अपने फैंस के प्यार का जिक्र करते हुए कहा, ‘भले ही भारत में मुझ पर बैन लगा हुआ है, लेकिन मेरे चाहने वाले आज भी वीपीएन का इस्तेमाल करके या फिर गानों की सीडी बनाकर एक-दूसरे को शेयर करते हैं और मेरे गाने सुनते हैं. संगीत की कोई सरहद नहीं होती, और जिसे जहां पहुचना है, वह अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है.’

उरी हमला और बैन का इतिहास

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच यह सांस्कृतिक दूरियां साल 2016 में हुए उरी आतंकवादी हमले के बाद और ज्यादा बढ़ गई थीं. उस समय भारत के उरी में स्थित सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए हमले के बाद देश भर में भारी आक्रोश फैल गया था. उस दौरान गुरुग्राम में आतिफ असलम का एक बड़ा लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसे बढ़ते तनाव और भारी विरोध के बाद रद्द करना पड़ा था.

इस घटना के तुरंत बाद 'इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन' (IMPPA) ने भारतीय सिनेमा और संगीत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर बैन लगाने का प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद इस बैन को और ज्यादा कड़ाई से लागू कर दिया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय कलाकारों और फिल्मों के प्रसारण पर अपने यहां रोक लगा दी थी.

बॉलीवुड में आतिफ का सफर

आतिफ असलम ने साल 2005 में आई फिल्म 'कलयुग' के बेहद लोकप्रिय गाने 'आदत' के जरिए बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर की शानदार शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'वो लम्हे', 'तेरा होने लगा हूं', 'जीने लगा हूं' और 'तेरे संग यारा' जैसे एक से बढ़कर एक सुपरहिट रोमांटिक गाने दिए, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.