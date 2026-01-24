ENG हिन्दी
  Battle of Galwan Maatrubhumi Song: Border 2 की आंधी उठते ही फौजी बनकर निकले 'दबंग' Salman ...

Battle of Galwan Maatrubhumi Song: Border 2 की आंधी उठते ही फौजी बनकर निकले 'दबंग' Salman Khan, चौड़ा हुआ 56 इंच का सीना

Salman Khan Battle of Galwan Maatrubhumi Song: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने 'बॉर्डर 2' के रिलीज होते ही अपने फैंस को एक शानदार तोहफा दे डाला है. कुछ देर पहले ही सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' रिलीज कर दिया गया है. इस गाने ने 26 जनवरी के जश्न को और भी खास बना दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 24, 2026 2:28 PM IST

Battle of Galwan Maatrubhumi Song: Border 2 की आंधी उठते ही फौजी बनकर निकले 'दबंग' Salman Khan, चौड़ा हुआ 56 इंच का सीना

Battle of Galwan Maatrubhumi Song: बॉर्डर 2 (Border 2) के रिलीज होते ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) एक्शन मोड़ में आ गए हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर शेयर किया था. अब फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के जरिए सलमान अपने फैंस को तोहफा देने जुट गए हैं. हाल ही में सलमान खान ने अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना मातृभूमि रिलीज कर दिया है. इस नए गाने में सलमान खान फौजी बनकर अपना दमखम दिखा रहे हैं. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के इस गाने में सलमान खान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. फौजी के तौर पर सलमान खान कभी गाने में दुश्मनों से लड़ते दिख रहे हैं तो कभी देश की मिट्टी को सलाम करते नजर आ रहे हैं. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने में सलमान खान का ये अंदाज देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. यही वजह है जो 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle Of Galwan) का ये गाना कुछ घंटों में ही वायरल हो गया है.

'मातृभूमि' गाने में सलमान खान को देखकर ये कह रहे हैं फैंस

मातृभूमि गाने में सलमान खान के साथ उनका परिवार भी नजर आ रहा है. 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जोड़ी कमाल लग रही है. फैंस का कहना है कि चित्रांगदा सिंह के देसी अंदाज ने सबका दिल जीत लिया है. वहीं सलमान खान के हर एक सीन में इमोशन्स का जबरदस्त ब्लैंड देखने को मिल रहा है. गाने को देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि बॉर्डर 2 की तरह ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंड़े गाढ़ने वाली है.

ऐसा होने वाला है सलमान खान का किरदार

आपको बता दें कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. साल 2020 मेंगलवा वैली में चीन के साथ हुए क्लैश में कर्नल बी. संतोष बाबू शहीद हो गए थे. अब सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबू की जिंदगी को ही पर्दे पर उटारने वाले हैं. फिल्म में गलवान वैली में हुए चीन और इंडिया के झगड़े को बारीकी से दिखाया जाएगा. यही वजह है जो सलमान खान को फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. सलमान खान की ये फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होनी है. इस फिल्म की वजह से ही सलमान खान इस समय चाइनीज मीडिया के निशाने पर आए हुए हैं. हालांकि इंडिया में इस फिल्म को लेकर काफी गर्मजोशी देखने को मिल रही है.

