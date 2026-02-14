Main Hoon Song: Salman Khan ने दिया वैलेंटाइन डे पर फैंस को सरप्राइज, Chitrangada Singh संग किया जमकर रोमांस

Salman Khan Battle of Galwan Main Hoon Song: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने हाल ही में अपने फैंस को वैलेंटाइन डे का शानदार तोहफा दे दिया है. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के इस गाने में सलमान खान, चित्रांगदा सिंह के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं.

Battle of Galwan Main Hoon Song: आज दुनियाभर में लोग वैलेंटाइन डे का जश्न मना रहे हैं. इस खास मौके पर भला बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है, ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपने फैंस को एक शानदार तोहफा दे डाला है. हालांकि असल जिंदगी में सलमान खान खुद सिंगल हैं. कुछ समय पहले ही सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान' (Battle Of Galwan) का एक गाना रिलीज कर डाला है. मैं हूं नाम के इस गाने में सलमान खान चित्रांगदा सिंह के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं. इससे पहले सलमान खान ने 26 जनवरी के मौके पर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना मातृभूमि रिलीज किया था. इस गाने में सलमान खान देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. हालांकि मैं हूं गाने में सलमान खान बड़े ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस गाने में साड़ी पहनकर चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड के दबंग कर अपना जादू चल रही हैं. वहीं सलमान खान ने भी अपे अंदर के प्रेम को जगा लिया है.

'मैं हूं' सलमान खान को देखकर ये कह रहे हैं फैंस

गाने के हर एक सीन में चित्रांगदा सिंह और सलमान खान जबरदस्त लग रहे हैं,यही वजह है जो कुछ समय में ही चित्रांगदा सिंह और सलमान खान का ये गाना लोगों की जबान पर चढ़ गया है. 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह को देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है. फैंस कह रहे हैं कि इस उम्र में भी सलमान खान बहुत फिट नजर आ रहे हैं. वहीं चित्रांगदा सिंह ने इस गाने में एक से बढ़कर एक साड़ी पहनकर फैंस का दिल धड़का दिया है.

किसने 'मैं हूं' को दी है आवाज?

चित्रांगदा सिंह और सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का ये गाना श्रेया घोषाल और अयान लाल ने गाया है. इस गाने को अयान लाल और शब्बीर अहमद ने लिखा है. अयान लाल और शब्बीर अहमद ने इस गाने के जरिए बताने की कोशिश की है कि एक सैनिक के लिए पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है. बता दें कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स ने बनाया है. अपूर्वा लाखिया इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सलमान खान देने वाले हैं बड़ा इंम्तेहान

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से सलमान खान को बड़ी उम्मीदें हैं. इस समय सलमान खान की हर एक फिल्म फ्लॉप साबित हो रही है. सलमान खान को एक बड़ी फिल्म की दरकार है. ऐसे में फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सलमान खान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है.

Read more