Batwara 1947 Advance Booking: धमाल मचाने आ रहे सनी देओल, 'बंटवारा 1947' की एडवांस बुकिंग शुरू

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्मों को लेकर अलग लेवल का क्रेज देखने को मिलता है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) का जबरदस्त बज बना हुआ है. ये फिल्म जब अनाउंस की गई थी तभी से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. अब ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कि फिल्म 'बंटवारा 1947' की एडवांस बुकिंग 11 अगस्त यानी मंगलवार से शुरू हो गई है. सनी देओल की फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म के कितने टिकट बुक हो चुके हैं.
एक्टर सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आमिर खान प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'बंटवारा 1947' का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'सिकंदर मिर्जा की कहानी का हिस्सा बनने का वक्त आ गया है. एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. बंटवारा 1947 14 अगस्त से आपके सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बंटवारा 1947' के खबर लिखे जाने तक 3617 टिकट बुक हो चुके थे. इनसे फिल्म ने 9.12 लाख रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं, फिल्म 'बंटवारा 1947' ने ब्लॉक सीट के साथ 26.15 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
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फिल्म 'बंटवारा 1947' की कहानी की बात करें तो ये भारत-पाकिस्तान के विभाजन पर बनी है. इस फिल्म को कहानी को नाटककार असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जम्याई नई' पर बेस्ड है. फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, सनी देओल की जिस भी फिल्म में पाकिस्तान वाला एंगल होता है तो उसके लिए फैंस में अलग ही लेवल का उत्साह देखने को मिलता है. अब देखने वाली बात होगी फिल्म 'बंटवारा 1947' को कितना पसंद किया जाता है.
फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और शबाना आजमी जैसे सितारे काम करते नजर आएंगे. फिल्म 'बंटवारा 1947' का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है. इस फिल्म के आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.