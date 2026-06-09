Batwara 1947: इस तारीख से सिनेमाघरों में दहाड़ेंगे Sunny Deol, फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट आउट

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का पहले नाम 'लाहौर 1947' था लेकिन इसे बदल दिया गया है. सनी देओल की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म से सनी देओल का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. इसके बाद एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.