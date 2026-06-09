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Batwara 1947: इस तारीख से सिनेमाघरों में दहाड़ेंगे Sunny Deol, फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट आउट

Batwara 1947 Release Date Out: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' लगातार चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 9, 2026 3:00 PM IST
Batwara 1947: इस तारीख से सिनेमाघरों में दहाड़ेंगे Sunny Deol, फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट आउट

फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट सामने आई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का पहले नाम 'लाहौर 1947' था लेकिन इसे बदल दिया गया है. सनी देओल की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म से सनी देओल का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. इसके बाद एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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