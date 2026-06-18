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Batwara 1947 Teaser Out: रोते-बिलखते लोग, कटती लाशें और... 'बंटवारा' का टीजर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कलेजा चीर देगा हर सीन!

Batwara 1947 Teaser: सनी देओल और प्रीति जिंटा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज हो गया है. 65 सेकंड के इस दमदार वीडियो में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द, बिछड़ते परिवार और सरहदों की ट्रेजडी को दिखाया गया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 18, 2026 12:46 PM IST
Batwara 1947 Teaser Out: रोते-बिलखते लोग, कटती लाशें और... 'बंटवारा' का टीजर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कलेजा चीर देगा हर सीन!

'बंटवारा 1947' टीजर रिलीज

Batwara 1947 Teaser Release: सनी देओल (Sunny Deol) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया था, जिसने फैंस के बीच मूवी को लेकर एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और लोग इसके टीजर और ट्रेलर को देखने के लिए बेताब थे. हालांकि, मेकर्स ने अपने दर्शकों को इंतजार न करवाते हुए 'बंटवारा 1947' का टीजर (Batwara 1947 Teaser) वीडियो रिलीज कर दिया है. 1 मिनट 5 सेकंड के इस वीडियो ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 65 सेकंड के इस वीडियो में रोते-बिलखते बेकसूर लोग, सरहदों पर कटती लाशें और अपनों को खोने का चीखता हुआ दर्द दिखने को मिल रहा है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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