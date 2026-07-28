Batwara 1947 Trailer Reaction: दर्द, आंसू और तबाही का खौफनाक मंजर! 3 मिनट का ट्रेलर देख लोग बोले- 'सुनामी आएगी'

Batwara 1947 Trailer: सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस पर अब नेटिजन्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं लोगों को फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा?

लोगों को कैसा लगा 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर?

Batwara 1947 Trailer Review: सिनेमा के पर्दे पर जब भी देश के बंटवारे के काले इतिहास को उतारा जाता है, दर्शकों का कलेजा मुंह को आ जाता है. एक बार फिर वही खौफनाक मंजर, दर्द का समंदर और अपनों को खोने की चीख-पुकार बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है. 28 जुलाई 2026, मंगलवार को सनी देओल (Sunny Deol) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है. सिर्फ 3 मिनट के वीडियो ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ट्रेलर को देख पब्लिक का कहना है कि, यह फिल्म सिनेमाघरों में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आएगी. आइए जानते हैं 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर (Kaisa Hai Batwara 1947 Ka Trailer?) कैसा है और लोगों की इसपर क्या राय है.

क्या है Batwara 1947 के ट्रेलर की कहानी?

सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर (Batwara 1947 Trailer) रिलीज हो चुका है. 3 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल और उनकी पत्नी (प्रीति जिंटा) द्वारा आजादी का जश्न मनाने से होती है, जो जल्द ही देश के धर्म आधारित बंटवारे के दर्द और जबरन पलायन में बदल जाती है. इसी पलायन में सनी देओल का परिवार पाकिस्तान के लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली रहने के लिए मिलती है, जिसमें पहले से ही एक बुजुर्ग हिंदू महिला (शबाना आजमी) रह रही होती है जो अपना घर छोड़ने से इंकार कर देती है. लेकिन बाद में बुजुर्ग हिंदू महिला को लेकर साम्प्रदायिक तनाव और कट्टरता बढ़ती है, तब सनी देओल का किरदार उस बुजुर्ग महिला और इंसानियत की रक्षा के लिए खड़ा होता है और यह संदेश देता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और मां का प्यार है. इससे ये साफ हो गया है कि, फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त होगी और ये फैंस को भी खूब पसंद आ रही है. 3 मिनट के ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के जबरदस्त रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं.

Batwara 1947 का ट्रेलर देख क्या बोले यूजर्स?

'बंटवारा 1947' के ट्रेलर पर लोगों के काफी अच्छे रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं. नेटिजन्स इस मूवी को अभी से ब्लॉकबस्टर मान रहे हैं. ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'फाड़ के रख दिया सनी पाजी ने पूरा सिनेमा हॉल स्टेडियम बनने वाला है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसे देखने का बेसब्री से इंतजार है... ट्रेलर ज़बरदस्त लग रहा है और मुझे लगता है कि सनी देओल फिर से छा गए हैं...' एक अन्य ने लिखा, 'रोंगटे खड़े हो गए यार...सिर्फ सनी देओल और प्रीति जिंटा ही इस फिल्म के साथ 100% न्याय कर सकते हैं.' एक ने कहा, 'गदर और घातक का वो दौर याद आ गया! जब सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक साथ आते हैं, तो रोंगटे खड़े होना तय है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर पर देखने को मिल रहे हैं.

कब रिलीज होगी Batwara 1947?

आपको बात दें कि, राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में और आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 'बंटवार 1947' (Batwara 1947 Story) की कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान नफरत के बीच इंसानियत, प्यार और साहस की एक इमोशनल कहानी बयां करती हैं. यह मूवी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्कत देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…