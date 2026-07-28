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Batwara 1947 Trailer: बंटवारे का दर्द देख फट जाएगा कलेजा, Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज

Batwara 1947 Trailer Out: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर लोग बेसब्र हो रहे हैं. मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो काफी पसंद किया जा रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 28, 2026 2:05 PM IST
Batwara 1947 Trailer: बंटवारे का दर्द देख फट जाएगा कलेजा, Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्मों का फैंस इंतजार रहता है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं. ये फिल्म जब से अनाउंस तब से इसकी चर्चा हो रही है. मेकर्स ने फिल्म के दो टीजर रिलीज किए और फैंस के एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है. अब तो फैंस को 14 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसी बीच मेकर्स ने सनी देओल की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म का ट्रेलर लोगों को दिलों में उतर गया. फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है और लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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फिल्म 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर देख हो जाएंगे इमोशनल

फिल्म 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि भारत को आजादी मिलने के बाद लोग जश्न मना रहे होते हैं. हालांकि, ये खुशियां ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाती हैं क्योंकि देश के बंटवारे के लिए दंगे शुरू हो जाते हैं और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है. इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है. फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल एक मां के लिए मुल्क से टकरा जाते हैं और हमेशा की तरह अपना रौद्र अवतार दिखाते हैं कि सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सनी देओल का किरदार किसी भी कीमत में अपने जमीर से सौदा नहीं करता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है. इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और वह 14 अगस्त को फिल्म की रिलीज के लिए ब्रेसब्र हो रहे हैं. बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सनी देओल की फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी और इसका मेकर्स को जबरदस्त फायदा होने वाला है.

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फिल्म 'बंटवारा 1947' को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान

फिल्म 'बंटवारा 1947' से राजकुमार संतोषी और सनी देओल 30 साल बाद साथ में आ रहे हैं. दोनों ने 'घायल' (1990), 'दामिनी' (1993) और 'घातक' (1996) में काम किया है. चौथी फिल्म दोनों की जोड़ी बन रही है. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, करण देओल जैसे सितारे नजर आएंगे. इस फिल्म को बॉलीवुड एक्टर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'बंटवारा 1947' मशहूर राइटर असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर बनी है. गौरतलब है कि फिल्म 'बंटवारा 1947' का पहले 'लाहौर 1947' नाम रखा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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