शाहरुख-रजनीकांत को पछाड़, यह एक्टर बना भारत का सबसे महंगा स्टार, एक फिल्म के लिए चार्ज किए 325 करोड़

फिल्मों में सबसे ज्यादा फीस लेने वालों में अब तक शाहरुख खान और रजनीकांत जैसे एक्टरों का नाम था. लेकिन इस एक्टर ने इन सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और एक फिल्म के लिए 325 करोड़ रुपए लिए हैं.

भारत का सबसे महंगा स्टार

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज ग्लोबल स्टेज पर नए मुकाम छू रही है. फिल्मों के बजट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब एक्टर्स की फीस ने जो उछाल मारी है, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. हाल ही में आए आंकड़ों ने सिनेमा जगत में एक नया तहलका मचा दिया है. बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह ने कमाई के मामले में एक ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक नामुमकिन थी. उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट से करीब 325 करोड़ की नेट कमाई की है, जो किसी भी भारतीय अभिनेता के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट

रणवीर सिंह की इस ऐतिहासिक कमाई के पीछे उनकी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ है. दो भागों में सिनेमाघरों में उतरी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी. दोनों पार्ट्स ने मिलकर दुनिया भर में 3,200 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया, जिसमें से भारतीय बाजार से ही 1,900 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई.

लेकिन, इस भारी-भरकम कमाई के पीछे रणवीर सिंह की एक बेहद स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी थी. उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई बंधी-बधाई फीस नहीं ली एक्टर ने इस फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम किया. इतना ही नहीं, जब फिल्म का बजट बढ़ने लगा, तो रणवीर ने पीछे हटने के बजाय खुद भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया. इस रिस्क का नतीजा यह हुआ कि मुनाफे में उनका शेयर और ज्यादा बढ़ गया. थियेट्रिकल कलेक्शन, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की कुल कमाई से रणवीर के हिस्से में लगभग 325 करोड़ आए.

बड़े एक्टरों को छोड़ा पीछे

रणवीर की इस छलांग ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड थलाइवा रजनीकांत के नाम था, जिन्होंने साल 2024 में आई फिल्म ‘जेलर’ के लिए करीब 250 करोड़ बटोरे थे. वहीं साउथ के पैन-इंडिया स्टार्स अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा 2' और प्रभास ने 'कल्कि 2898 एडी' के लिए भी 200 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं. अगर बॉलीवुड की बात करें, तो किंग खान यानी शाहरुख खान ने साल 2023 में ‘पठान’ और ‘जवान’ जैसी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों से प्रति फिल्म करीब 200 करोड़ का बिजनेस किया था. लेकिन अब रणवीर सिंह ने इन सभी आंकड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

फिल्मों में एक्टरों की फिस

भारतीय सिनेमा में फीस का यह ग्राफ देखना बेहद दिलचस्प है. एक दौर था जब एक्टर्स के लिए 10 करोड़ की फीस भी एक सपना हुआ करती थी. 90 के दशक में कमल हासन, चिरंजीवी और लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी देश के वो पहले कलाकार थे, जिन्होंने 1 करोड़ की फीस छूकर सनसनी मचाई थी. इसके बाद खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने इस आंकड़े को 100-200 करोड़ तक पहुंचाया. लेकिन साल 2026 में रणवीर सिंह ने 300 करोड़ की कमाई कर भारतीय सिनेमा को एक बिल्कुल नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.