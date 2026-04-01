रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर धमाके से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें, स्टारकास्ट से लेकर रिलीज डेट तक मिलेगा सभी अपडेट

रणबीर कपूर की 'रामायण' का पहला टीजर कल हनुमान जयंती के पावन अवसर पर रिलीज हो रहा है. इस वीडियो में भगवान राम के रूप में रणबीर का पहला लुक और यश का रावण अवतार देखने को मिलेगा.

भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसके देखने के लिए लोग बेताब हैं. निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का पहला टीजर कल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर रिलीज होने के लिए तैयार है. रणबीर कपूर के 'राम' अवतार और यश के 'रावण' के किरदार को देखने के लिए दर्शक बहुत उत्साहित हैं. हम आपको फिल्म के टीजर धमाके से पहले इस फिल्म की स्टारकास्ट और इसकी मेकिंग से जुड़ी ये खास बातें बता रहें हैं, जो आपको हैरान कर देंगी.

मेकर्स ने टीजर रिलीज के लिए 2 अप्रैल 2026, हनुमान जयंती का दिन चुना है. सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इस टीजर को 'U' सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, जिसका मतलब है कि इसे हर उम्र के लोग देख सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह टीजर 2 मिनट 38 सेकंड लंबा है, जो कि आमतौर पर एक ट्रेलर की लंबाई होती है. इसमें केवल एक झलक नहीं, बल्कि फिल्म की भव्यता को दिखाया जाएगा.

फिल्म के मेल स्टारकास्ट और एक्टिंग



लॉस एंजेलिस के IMAX थिएटर में हुई एक विशेष स्क्रीनिंग के दौरान रणबीर कपूर के राम लुक ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भी इमोशनल कर दिया. रणबीर ने इस भूमिका के लिए मांस का त्याग कर एक सात्विक' जीवनशैली अपनाई है. वहीं केजीएफ स्टार यश इस फिल्म में 'रावण' की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, 'गदर 2' की अपार सफलता के बाद सनी देओल को भगवान हनुमान के रूप में देखना किसी रोमांच से कम नहीं होगा. अमिताभ बच्चन इस बड़े बजट की फिल्म में जटायु के रोल में दिखेंगे. वहीं इस फिल्म में रवि दूबे लक्ष्मण के रूप में नजर आने वाले हैं. आदिनाथ कोठारे ने फिल्म में भरत का किरदार निभाया है.



फिल्म की फीमेल स्टारकास्ट

इस फिल्म में सीता के रुप में साई पल्लवी नजर आने वालीं हैं. एक्ट्रेस की सादगी लोगों को दीवाना कर ही चुकी है. अब सीता के रुप में हसीना को देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित है. इसके अलावा मशहूर एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी लारा दत्ता इस फिल्म में कैकेयी को रोल करेंगी. वहीं रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा का रोल दिया गया है. साउथ की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल मंदोदरी का रोल कर रही हैं. साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन कौशल्या का रोल करेंगी.

फिल्म का बजट और VFX

'रामायण' भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है. दो भागों में बन रही इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है. विजुअल इफेक्ट्स का जिम्मेदारी DNEG ने संभाली है, जो 'ड्यून' और 'ओपेनहाइमर' जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑस्कर जीत चुकी है. फिल्म में अयोध्या की भव्यता और लंका को ऐसे दिखाया गया है जो आज तक किसी भारतीय फिल्म में नहीं देखा गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

खबरों के अनुसार, इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा. निर्माता नमित मल्होत्रा के अनुसार, कहानी को बेहतर दिखाने के लिए इसे दो या तीन पार्ट में बांटना जरूरी था. उम्मीद है कि टीजर में फिल्म के पहले भाग की रिलीज डेट की ऑफिशियल ऐलान भी की जाएगी. वहीं रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2027 का दीवाली में आएगी.

फिल्म का गाने और म्यूजिक

नितेश तिवारी की 'रामायण' सिर्फ अपनी स्टारकास्ट ही नहीं, बल्कि अपने संगीत की वजह से भी चर्चा में है. इस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के दिग्गज हांस जिमर एक साथ आए हैं. वहीं इसके बोल खुद कुमार विश्वास लिख रहे हैं. हाल ही में कुमार विश्वास ने बताया कि जब ये तीनों दिग्गज बैठकर 'रामायण' की धुनें और शब्द तैयार कर रहे थे, तो वे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए. उनका कहना है कि इस फिल्म का म्यूजिक सीधा दिल को छुएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more