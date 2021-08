Lara Dutta ने Ranbir-Alia की शादी पर लगाई पक्की मुहर, बोलीं ‘2021 में ही...’

Lara Dutta on Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's wedding: बॉलीवुड इंडस्ट्री के क्यूटेस्ट कपल्स में से एक रणबीर कपूर (Ranbir Kapoo) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों की शादी पिछले साल ही होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इसे टालना पड़ा। इसके बाद काफी लंबे समय से अफवाहें है कि रणबीर और आलिया इस साल शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आलिया और रणबीर दोनों की शादी किस महीने में होगी, इस बारे में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है लेकिन वे इस साल के अंत तक शादी कर लेंगे। यहां तक ​​कि इंडस्ट्री के सेलेब्स को भी लगता है कि कुछ ही महीनों में आलिया और रणबीर पति-पत्नी बन जाएंगे। Also Read - Bell Bottom: भारत की पूर्व PM इंदिरा गांधी से Lara Dutta का रहा है स्पेशल कनेक्शन, रोल के लिए तैयार होने में इस खास शख्स ने की मदद

टाइम्स नाउ से बात करते हुए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Datta) ने बड़ा खुलासा किया है। रणबीर-आलिया की शादी की अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए लारा दत्ता कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे इस साल शादी कर लेंगे। लारा दत्ता के इस बयान पर फैंस रणबीर और आलिया के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं।

लारा दत्ता इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म 'बेल बॉटम' के चलते चर्चा में हैं। इस फिल्म में लारा के साथ लीड रोल में अक्षय कुमार (Akshay Kumar), वाणी कपूर (Vaani Kapoor) और हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) जैसे कलाकार नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे फैंस की ओर से खूब प्यार मिला है।

दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर देखने के बाद ज्यादातर फैंस लारा दत्ता को पहचान ही नहीं पाए थे। इस फिल्म में लारा दत्ता भारत की पूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखाई देंगी। ये फिल्म 19 अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।