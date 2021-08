Bell Bottom: Akshay Kumar और Vaani Kapoor स्टारर इन दिन होगी रिलीज, फैंस के लिए होगा बड़ा गिफ्ट !!

Akshay Kumar's Bell Bottom Release on August 19 in 3D format: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों में से एक बेल बॉटम (Bell Bottom) की रिलीज का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो अक्षय कुमार और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) स्टारर फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इस साल 19 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Also Read - विलेन बन चुके हैं ये 9 बॉलीवुड कलाकार, कांप गई थी दर्शकों की रूह

'बेल बॉटम' में मुख्य भूमिका निभाने वाले अक्षय ने फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने स्पाई फिल्म की 3डी रिलीज की घोषणा की और लिखा, '19 अगस्त को पूरा फील के साथ थ्रिल एक्सपीरियंस करना है। बेल बॉटम 3डी में आ रही है। बेल बॉटम इन 3डी'

बेल बॉटम एक हाईजैक फ्लाइट के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देगी। अक्षय फिल्म में एक जासूस की भूमिका निभाते दिखाई देंगे, जो लगभग 212 भारतीयों को बचाने के लिए अपनी जान झोखिम में डालेंगे। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी लीड रोल में दिखाई देंगी। Also Read - Happy Friendship Day 2021: ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती निभा रहे हैं बॉलीवुड के ये 9 कलाकार, देखें लिस्ट

बेल बॉटम को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा एम्मे एंटरटेनमेंट के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। इसे वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है। बेल बॉटम को असीम अरोरा और परवेज शेख ने लिखा है। अक्षय कुमार इस फिल्म के अलावा 'बच्चन पांडे', 'रक्षाबंधन' और 'पृथ्वीराज' जैसी कई फिल्मों में दिखाई देंगी। Also Read - Entertainment News Of The Week: Jiah Khan केस में बढ़ी Sooraj Pancholi की मुश्किल, Sunil Pal पर भड़के Manoj Bajpayee