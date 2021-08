Bell Bottom: Akshay Kumar की फिल्म पर इन तीन अरब देशों ने रातों रात लगाया बैन, वजह जानकर लगेगा झटका

Bell Bottom: Akshay Kumar, Vaani Kapoor and Lara Dutta's film banned: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लोगों को अक्षय कुमार की ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि तीन देशों ने एक साथ अक्षय कुमार की फिल्म ‘बेल बॉटम’ की रिलीज पर बैन लगा दिया है। कुछ अरब देशों ने अक्षय कुमार की फिल्म को रिलीज करने से ही इनकार कर दिया है। इस लिस्ट में सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों का नाम शामिल है। इन देशों के सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक सीन को लेकर आपत्ति जताई है। Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

सेंसर बोर्ड ऑफ यूएई का मानना है कि ‘बेल बॉटम’ में तीनों देशों की छवि खराब करने की कोशिश की की गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म ‘बेल बॉटम’ में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अक्षय कुमार की ये फिल्म 80 के दशक की एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म ‘बेल बॉटम’ की कहानी भारत के पहले सीक्रेट ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमती है।

फिल्म में दिखाया गया है कि प्लेन हाईजैक होने के बाद लाहौर से दुबई ले जाया जाता है। उस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की फोर्स ने हाईजेकर्स को पकड़ लिया था। बाद में यूएई के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने मामले में दखल दी थी। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है कि इस सीक्रेट मिशन को भारतीय अधिकारी पूरा करते हैं। इस बात की भनक यूएई के डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं लगती है।

देखें 'बेल बॉटम' का ट्रेलर-

कायास लगाए जा रहे हैं कि इस बदलाव की वजह से ही तीनों देशों के सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की फिल्म पर बैन लगाया है। सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों में बैन होने की वजह से फिल्म बेल बॉटम की कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। बता दें अक्षय कुमार की फिल्म में लारा दत्ता, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और आदिल हुसैन जैसे कलाकार मुख्य भुमिका में नजर आ रहे हैं।