बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 की उम्र में निधन, शूटिंग के वक्त पानी में डूबने से हुआ हादसा...

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन किसी काली रात से कम नहीं है. मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी अब हमारे बीच नहीं रहें. महज 43 साल की उम्र में उनका इस तरह जाना हर किसी को सन्न कर गया है. खबर है कि रविवार को एक सीरियल की शूटिंग के दौरान पानी में डूबने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. 43 साल के राहुल 'भोले बाबा पार करेगा' धारावाहिक की शूटिंग के लिए तालसारी गए थे.
आखिर हुआ क्या था?
राहुल इन दिनों अपने नए शो 'भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग में व्यस्त थे. पूरी टीम शूटिंग के लिए तालसारी (ओडिशा-बंगाल बॉर्डर के पास) गई हुई थी. चश्मदीदों और उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की मानें तो हादसा तब हुआ जब शूटिंग का काम लगभग खत्म हो चुका था.
सीनियर एक्टर भास्कर बनर्जी, जो शो में राहुल के ताऊ (जेठू) का किरदार निभाते हैं, उन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ. भास्कर के मुताबिक, "हम सब शूटिंग खत्म करके लंच करने जा रहे थे. राहुल ने कहा कि वह कुछ और शॉट्स देकर आएंगे, लेकिन किसे पता था कि वह कभी वापस ही नहीं आएंगे. वह पूरी तरह फिट और स्वस्थ थे, यकीन ही नहीं हो रहा कि एक हंसता-खेलता इंसान ऐसे चला गया."
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