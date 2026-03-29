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बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 की उम्र में निधन, शूटिंग के वक्त पानी में डूबने से हुआ हादसा

बंगाली टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. मशहूर एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार को शूटिंग के दौरान निधन हो गया. इस अचानक हुए हादसे ने पूरी टॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 7:56 PM IST

बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 की उम्र में निधन, शूटिंग के वक्त पानी में डूबने से हुआ हादसा
rahul arunoday

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन किसी काली रात से कम नहीं है. मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी अब हमारे बीच नहीं रहें. महज 43 साल की उम्र में उनका इस तरह जाना हर किसी को सन्न कर गया है. खबर है कि रविवार को एक सीरियल की शूटिंग के दौरान पानी में डूबने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. 43 साल के राहुल 'भोले बाबा पार करेगा' धारावाहिक की शूटिंग के लिए तालसारी गए थे.

आखिर हुआ क्या था?

राहुल इन दिनों अपने नए शो 'भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग में व्यस्त थे. पूरी टीम शूटिंग के लिए तालसारी (ओडिशा-बंगाल बॉर्डर के पास) गई हुई थी. चश्मदीदों और उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की मानें तो हादसा तब हुआ जब शूटिंग का काम लगभग खत्म हो चुका था.

सीनियर एक्टर भास्कर बनर्जी, जो शो में राहुल के ताऊ (जेठू) का किरदार निभाते हैं, उन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ. भास्कर के मुताबिक, "हम सब शूटिंग खत्म करके लंच करने जा रहे थे. राहुल ने कहा कि वह कुछ और शॉट्स देकर आएंगे, लेकिन किसे पता था कि वह कभी वापस ही नहीं आएंगे. वह पूरी तरह फिट और स्वस्थ थे, यकीन ही नहीं हो रहा कि एक हंसता-खेलता इंसान ऐसे चला गया."

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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