google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • कैसे हुआ दिग्गज फिल्ममेकर Anik Dutta का निधन? मौत की वजह पर बना सस्पेंस, खबर सुन स्तब्ध रह गए फैंस!...

कैसे हुआ दिग्गज फिल्ममेकर Anik Dutta का निधन? मौत की वजह पर बना सस्पेंस, खबर सुन स्तब्ध रह गए फैंस!

Anik Dutta Death: मशहूर बंगाली फिल्ममेकर और डायरेक्टर अनिक दत्ता के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया. उससे भी ज्यादा उनकी रहस्यमयी तरीके से हुई मौत की वजह पर सस्पेंस बना हुआ है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 27, 2026 6:08 PM IST
bollywoodlife.com top news

कैसे हुई अनिक दत्ता की मौत?

Anik Dutta Death: 'भूतेर भविष्यत', 'आश्चर्य प्रदीप', 'मेघनाद वध रहस्य' और 'बोरुनबाबू र बंधु' जैसी कई शानदार फिल्में बनाने वाले मशहूर बंगाली फिल्ममेकर और डायरेक्टर अनिक दत्ता (Anik Dutta) का 27 मई 2026, बुधवार को रहस्यमयी हालत में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक, बुधवार की दोपहर अनिक अचानक अपने घर की छत से नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में ढाकुरिया के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जैसे ही ये खबर बाहर आई वैसी ही बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक हर कोई हिल गया. मातम के साथ-साथ फिल्ममेकर के निधन (Anik Dutta Death) पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

शीशे में खुद को देख क्यों रोते थे Honey Singh? 7 साल तक इस बीमार का झेला नरक! रैपर ने अब बयां किया दर्द

Anik Dutta की मौत बनी मिस्ट्री

दिग्गज दिग्गज फिल्ममेकर और डायरेक्टर अनिक दत्ता के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है. उनके निधन की खबर मिलते ही एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा, रुद्रनील घोष और अरिंदम सिल जैसे कई बंगाली कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अस्पताल पहुंचे. लेकिन अनिक की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. उनकी मौत एक हादसा थी या फिर कुछ और इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है और साथ ही उनकी मौत की असल वजह क्या थी इस सवाल पर भी मिस्ट्री बनी हुई है. फिलहाल अभी तर परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. वहीं, घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुट गई है.

कैसा रहा अनिक दत्ता का फिल्मी सफर?

अनिक दत्ता बंगाली सिनेमा के ऐसे फिल्ममेकर और डायरेक्टर थे जिनका हुनर हमेशा ही फिल्मी गलियारों में चुर्चा में रहा. उन्हें लीक से बिल्कुल हटकर फिल्में पर्दे पर उतराने के लिए जाना जाता है, वो अक्सर ऐसी मूवीज लेकर आते थे जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती थी. बता दें कि, अनिक दत्ता ने साल 2012 में आई फिल्म 'भूतेर भविष्यत' से बतौर डायरेक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. ये एक हॉरर-कॉमेडी मूवी थी, जिसने दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी और अपनी पहली ही बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म से अनिक ने घर-घर में अपनी पहचान बना ली. इसके बाद फिर उन्होंने 'आश्चर्य प्रदीप', 'मेघनाद वध रहस्य', 'बोरुनबाबू र बंधु' और 'अपराजितो' जैसी कई शानदार फिल्में बनाईं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

9 साल की बच्ची के साथ नाना की घिनौनी हरकत पर फट पड़ीं Bhumi Pednekar, कहा- 'ये सब क्या बकवास चल रही है'

अनिक दत्ता की आखिरी फिल्म कौन सी थी?

गौरतलब है कि, अनिक दत्त की 'अपराजितो' मूवी के लिए साल 2024 में दो नेशनल अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था. एक सोमनाथ कुंडू को 'बेस्ट मेकअप' के लिए और दूसरा आनंद आध्या को 'बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन' के लिए. यह फिल्म सत्यजीत रे की ऐतिहासिक फिल्म 'पथेर पांचाली' के बनने की कहानी पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी. बता दें कि, अनिक दत्ता के डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म 'जतो कांडो कोलकातेई' थी, जो साल 2025 में दुर्गा पूजा के मौके पर रिलीज हुई थी. ये एक सस्पेंस थ्रिलर डेटेक्टिव फिल्म थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

bollywoodlife.com top news
Also Read

K-Pop और रील्स के जमाने में Gen Z चुपके से सुन रही है 2000s के ये 7 जादुई गाने, लिस्ट देखकर कहेंगे- 'वाह!'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

शीशे में खुद को देख क्यों रोते थे Honey Singh? 7 साल तक इस बीमार का झेला नरक! रैपर ने अब बयां किया दर्द