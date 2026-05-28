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Bharat Bhagya Vidhata: खून से लथपथ चेहरा और आंखों में गुस्सा, Kangana Ranaut का ये रूप देख उड़े फैंस के होश; बोले- Queen is back

Kangana Ranaut की अपकमिंग फिल्म Bharat Bhagya Vidhata का मेकर्स ने पहला मोशन पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक्ट्रेस का अवतार देखकर यूजर्स जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 28, 2026 8:11 PM IST
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कंगना रनौत का लुक देख क्या बोले नेटिजन्स?

Bharat Bhagya Vidhata Fist Look: 'एजेंट अग्नि', 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' और 'रिवॉल्वर रानी' जैसी फिल्मों में अपनी धाकड़ एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhagya Vidhata) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी, वहीं अब इसका फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसमें एक बार फिर कंगना रनौत का बेहद धाकड़ अवतार देखने को मिल रहा है. 'भारत भाग्य विधाता' का पहला लुक (Bharat Bhagya Vidhata Fist Look) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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पोस्टर में कैसा है Kangana Ranaut का लुक?

मेकर्स ने 28 मई 2026, गुरुवार को 'मनिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन' (Manikarnika Films Production) इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर जारी किया है, जिसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut Movie) को दिखाया है. इस पोस्टर में एक्ट्रेस का चेहरा जख्मों से भरा, आंख में गुस्सा और आग की लपटों के बीच इंसानी जीवन को बचाते हुए देखा जा सकता है. इस मोशन पोस्टर के बैकग्राउंट कंगना रनौत की आवाज भी सुनाई दे रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं, 'कुछ खास करके आम ही कहलाते हैं. वो दिखते तो हैं,पर नजर नहीं आते...भारत भाग्य विधाता: द अनसीन हीरोज.'

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नेटिजन्स ने कंगना रनौत के पोस्टर पर कैसे रिएक्शन दिए?

कंगना रनौत की इस फिल्म का पोस्टर जारी होते ही इसपर यूजर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. लोगों को कंगना का ये जबरदस्त लुक काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'क्वीन एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आ गई है.' दूसरे ने लिखा, 'गुमनाम नायकों की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए आपको मेरा असीम सम्मान... यूं ही चमकते रहिए.' तीसरे ने कहा, 'ट्रेलर रिलीज कर दो, टीजर के लिए अब बहुत देर हो चुकी है. शुभकामनाएं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स कंगना रनौत के इस लुक पर देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि, लोगों को एक्ट्रेस का ये लुक काफी पसंद आ रहा है वो जमकर इसकी तरीफ कर रहे हैं.

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क्या है Bharat Bhagya Vidhata की कहानी?

आपको बता दें कि, कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' एक थ्रिलर और देशभक्ति फिल्म है, जिसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है. इस फिल्म की कहानी 26 नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में घटी एक अनसुनी सच्ची घटना पर आधारित है. जब बाहर आंतकवादी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, तब अस्पताल के अंदर निहत्थे मेडिकल स्टाफ, नर्सों, वार्ड बॉय और सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 400 मरीजों और उनके घरवालों की जान बचाई थी. इस मूवी में कंगना रनौत एक जांबाज और साहसी नर्स के लीड रोल में नजर आएंगी.

कब रिलीज होगी Bharat Bhagya Vidhata?

कंगना रनौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज (Bharat Bhagya Vidhata Release Date) होगी. बता दें कि, इसी दिन इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' और मनोज बाजपेयी स्टारर 'गर्वरन' भी रिलीज हो रही है. ऐसे में कंगना की फिल्म का इन दोनों मूवीज के साथ जबरदस्त क्लैश देखने को मिल सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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