Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer: 'भारत भाग्य विधाता' में दिखेगी 26/11 में बिना हथियारों के लड़ने वालों की कहानी, फिल्म का ट्रेलर रिलीज

Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer Out: कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म एक बार फिर मुंबई हमलों के जख्म को हरा करने वाली है.

फिल्म भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर रिलीज हुआ.

Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer Released: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata) इसी महीने यानी जून में रिलीज होने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म के ट्रेलर ने एक बार फिर 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के दर्द को हरा कर दिया है. कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सच्ची घटना बेस्ड है. ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि फिल्म में दिखाया जाएगा कि जब मुंबई पर आतंकियों का साया था तब बिना हथियारों के कुछ भी लोग लड़ रहे थे. यानी ये फिल्म उन नर्सिंग स्टाफ की कहानी है, जिन्होंने उस खौफनाक मंजर का सामना किया और अपने कर्तव्य पर डटे रहे. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत नर्स का किरदार निभा रही हैं.

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर ने खींचा ध्यान

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ है. इस दौरान एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को पता चलता है कि आतंकी उनके इधर आ रहे हैं तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों और अस्पताल में फंसे लोगों को बचाती हैं. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत के नर्स के किरदार की काफी तारीफ हो रही है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 26/11 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो देश के जवानों ने मोर्चा संभाला था लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिना हथियार के इस आतंकी वारदात का सामना कर रहे थे. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में ऐसे ही हीरोज की कहानी दिखाई जाएगी. कंगना रनौत की फिल्म का ट्रेलर पसंद किया जा रहा है.

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' इस डेट को होगी रिलीज

कंगना रनौत ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकांउट पर शेयर किया है. इसके साथ लिखा है, 'हेडलाइंस ने आतंक याद रखा, इतिहा हीरोज को भूल गया. जब आतंक ने हमला किया तब उन्होंने साहस को चुना. ये उनकी कहानी है.' मनोज तापड़िया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत के अलावा गिरिजा ओक और सुहिता थाटे समेत कई सितारे नजर आएंगे. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर देखने के बाद कंगना रनौत के फैंस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए उत्साहित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.