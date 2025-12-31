ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • रिलीज के 26 दिन बाद भी Dhurandhar देखने के लिए तरस रहा है Bollywood का ये स्टार, जानिए क्या है मजबूर...

रिलीज के 26 दिन बाद भी Dhurandhar देखने के लिए तरस रहा है Bollywood का ये स्टार, जानिए क्या है मजबूरी Exclusive

This Bollywood Star is still trying to watch Dhurandhar: बॉलीवुड का एक स्टार ऐसा भी है जो कि 26 दिन बाद भी धुरंधर को देखने का इंतजार कर रहा है. इस सितारे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो रहमान डकैत को नहीं देख पा रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 31, 2025 5:17 PM IST

रिलीज के 26 दिन बाद भी Dhurandhar देखने के लिए तरस रहा है Bollywood का ये स्टार, जानिए क्या है मजबूरी Exclusive

बॉलीवुड एक्टर दानिश प्रताप सूद (Danish Sood) इस समय हॉरर वेब सीरीज भय (Bhay) रिलीज हो चुकी है. इस सीरीज में पैरानॉर्मल एक्टविस्ट गौरव तिवारी की जिंदगी दिखाई गई है. इस सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है. लोग दानिश सूद की सीरीज और उनके काम को खूब पसंद कर रहे हैं. रात में इस सीरीज को देखे में फैंस की हालत खराब हो रही है. वेब सीरीज भय में दानिश सूद के अलावा करण टैकर और कल्की कोचलिन ने भी दमदार किरदार निभाया है. इस समय दानिश सूद अपनी इस सीरीज को लगातार प्रमोट करने में जुटे हुए हैं. इसी बीच दानिश सूद ने दावा किया है कि वो अब तक भी फिल्म धुरंधर नहीं देख पाए हैं. दानिश सूद को ये फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश सूद ने कहा, मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं, हालांकि अब तक मुझे ये फिल्म देखने का मौका नहीं मिला है. मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी है. अभ तक मैं भय पर काम रहा था जिसके बाद टॉक्सिक गाना आ गया. इन सब चीजों में मुझे समय नहीं मिला.

Also Read
कभी शैम्पू के ऐड में दिखी थी ये लड़की, आज 1100 करोड़ की फिल्म की हीरोइन बनकर रच दिया इतिहास

धुरंधर देखने की प्लानिंग कर रहे हैं दानिश सूद

दानिश सूद ने आने कहा, मुझे उम्मीद है कि नया साल आते आते मैं ये फिल्म देख ही लूंगा. मुझे नए साल के मौके पर खाली समय तो मिलने ही वाला है. मैं कुछ समय तक तो दिल्ली में हूं. ऐसे में मैं एक नाइट शो बुक करने वाला हूं. मैं भी जानना चाहता हूं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ हो रही है. फिल्म देखे के बाद ही मैं बता सकता हूं कि फिल्म धुरंधर कैसी है. मुझे तो फिल्म देखे बिना ही अक्षय खन्ना के गाने के स्टेप और चेहरा रट गया है.

Also Read
Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 26वें दिन भी मचाई धूम, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

TRENDING NOW

अक्षय खन्ना को लेकर दानिश सूद ने कही ये बात

अक्षय खन्ना ता जिक्र करते हुए दानिश सूद ने कहा, सुबह उठता हूं तो अक्षय खन्ना रात को सोता हूं तो अक्षय खन्ना... हमने सोशल मीडिया पर इता अक्षय कुमार देख लिया है कि अब लग रहा है कि पूरी फिल्म में केवल अक्षय खन्ना ही है... अक्षय खन्ना वैसे भी बहुत पुराने सितारे हैं. वो अच्छा काम कर रहे हैं. उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है. ये एक अच्छी चीज है.बॉलीवुड एक ऐसा जगह है जहां पर सबको आपसे फर्क पड़ता है, लोग आपके आसपास घूम रहे होते हैं शायद किसी चाज के लिए... हम लोग फिल्म में काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं.

Also Read
Dhurandhar जैसी फिल्म क्यों नहीं बनाना चाहते Ikkis डायरेक्टर श्रीराम राघवन? आदित्य धर को लेकर दिया बड़ा बयान

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Danish Sood Dhurandhar Ranveer Singh