सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के देहांत पर Akshara Singh ने तोड़ी चुप्पी

Bhojpuri star Akshara Singh On Nand Kishore Goenka Death: हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है. बीते ही दिन उनके पिता नंद किशोर गोयनका (Nand Kishore Goenka) का निधन हो गया है. 96 साल की उम्र में मुंबई में नंद किशोर गोयनका ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उम्र से संबंधित बीमारियों के चलते नंद किशोर गोयनका की तबियत खराब चल रही थी. नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार आज हरियाणा के हिसार में होने वाला है. नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. अभिनेता से लेकर राजनेता तक... नंद किशोर गोयनका के देहांत पर शोक जाहिर कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर पर शोक जाहिर किया है. इंस्टा स्टोरी पर नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि देते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है.
आगे अक्षरा सिंह ने लिखा, उनका संपूर्ण जीवन सादगी, दूरदर्शिता और अटल जीवन मूल्यों का प्रतीक रहा है. उन्होंने अपने जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उन्होंने अपने व्यक्तित्व, संस्कारों और आदर्शों से गहरा सम्मान अर्जित किया. उनके मूल्यों और आदर्शों को आने वाली पीढ़ियां फॉलो करती रहेंगी. इस दुःखद घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्र, गोयनका परिवार और जी परिवार के साथ हैं.
आगे अक्षरा सिंह ने लिखा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें. उनके शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करें. ॐ शांति...अक्षरा सिंह की ये इंस्टा स्टोरी अब तेजी से वायरल हो रही है. इस इंस्टा स्टोरी ने एक बात साबित कर दी है कि अक्षरा सिंह बुरे समय में जी परिवार के साथ खड़ी हुई हैं. आपको बता दें कि अक्षरा सिंह की तरह धुरंधर 2 स्टार दानिश इकबाल ने भी नंद किशोर गोयनका को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है. बड़े साहब यानी दानिश इकबाल ने अपनी इस्टा स्टोरी पर लिखा, नंद किशोर गोयनका के देहांत हमारे लिए दुखदाई है. उनको भूलना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा. नंद किशोर गोयनका को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि... एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…