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Bhoot Bangla Tickets: दिल्ली-एनसीआर में 95 रुपये में मिल रहा 'भूत बंगला' का टिकट, जानें कहां है सबसे सस्ता शो?

Bhoot Bangla Cheapest Ticket Price: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में फिल्म का सस्ता टिकट कहां मिल रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 17, 2026 12:00 PM IST

Bhoot Bangla Tickets: दिल्ली-एनसीआर में 95 रुपये में मिल रहा 'भूत बंगला' का टिकट, जानें कहां है सबसे सस्ता शो?
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज हो चुकी है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhoot Bangla) 17 अप्रैल यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और लोगों को ये काफी पसंद आ रही है. इस तरह से फिल्म 'भूत बंगला' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. किसी भी फिल्म के रिलीज होने के साथ ही अधिकतर लोग ये खोजना शुरू कर देते हैं कि किस सिनेमाघर में टिकट सस्ता मिल रहा है. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में अक्षय कुमार की इस फिल्म का सबसे सस्ता टिकट कहां मिल रहा है.

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दिल्ली-एनसीआर में कम दाम में देखें 'भूत बंगला'

फिल्म 'भूत बंगला' में एक बार फिर अक्षय कुमार का शानदार कॉमिक अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग लोगों का दिल जीत रही है. अगर दिल्ली-एनसीआर में अक्षय कुमार की इस फिल्म को कम दाम पर देखना चाहते हैं तो कई सिनेमाघर आपके लिए बेस्ट हैं.
-दिल्ली में असफ अली रोड पर डिलाइट सिनेमा में फिल्म 'भूत बंगला' का टिकट रेट 95 रुपये से शुरू होता है. बालकनी का प्राइज 190 रुपये है. अपर स्टॉल का रेट 140 रुपये तो लोअर स्टॉल का रेट 95 रुपये है.
-दिल्ली के पटेल नगर के आइनॉक्स सिनेमा में रॉयल का टिकट रेट 240 रुपये, क्लब का टिकट रेट 220 रुपये और एग्जीक्यूटिव का टिकट रेट 200 रुपये है.
-नोएडा एक्सटेंशन के यूएस सिनेमा में टिकट रेट 130 रुपये और 150 रुपये है.
-नोएडा के मोदी मॉल के सिनेपोलिस में क्लासिक का टिकट रेट 180 रुपये है. प्रीमियम का टिकट रेट 190 रुपये है.
-गुरुग्राम में एआईपीएल जॉय स्ट्रीट के आइनॉक्स सिनेमा में टिकट रेट 190 रुपये से शुरू होता है. यहां पर क्लासिक का टिकट रेट 190 रुपये, क्लासिक प्लस का टिकट रेट 210 रुपये, प्राइम का टिकट रेट 230 रुपये,एक्स्ट्रा लेगरूम का टिकट रेट 250 रुपये और रिक्लाइनर का टिकट रेट 340 रुपये है.
-फरीदाबाद के पैसिफिक मॉल के सिनेपोलिस में शुरुआती टिकट रेट 160 रुपये है. वहीं, प्रीमियम टिकट रेट 160 रुपये तो वीआईपी टिकट रेट 360 रुपये है.

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फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आ रहे ये सितारे

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, असरानी, तब्बू जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि इससे पहले भी डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार ने कई मूवीज में काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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