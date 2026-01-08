ENG हिन्दी
Bhoot Bangla Release Date: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की नई रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन खुलेगा खौफनाक हवेली का दरवाजा

अक्षय कुमार और तब्बू की अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की नई रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की ये हॉरर फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

By: Shreya Pandey  |  Published: January 8, 2026 8:50 AM IST

हॉरर और कॉमेडी के बेताज बादशाह अक्षय कुमार एक बार फिर दर्शकों को डराने और हंसाने के लिए लौट रहे हैं. जिस फिल्म का इंतजार फैंस पिछले दो सालों से कर रहे थे, उसकी रिलीज को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी, जिसने 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' और 'गरम मसाला' जैसी कालजयी फिल्में दी हैं, पूरे 14 साल बाद फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए पर्दे पर वापसी कर रही है. हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया है.

'भूत बंगला' की नई रिलीज डेट

फिल्म 'भूत बंगला' की घोषणा अक्षय कुमार ने साल 2024 में अपने जन्मदिन के मौके पर की थी. पहले यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके शेड्यूल में बदलाव किया गया है. 7 जनवरी 2025 की देर रात मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि अब यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया "बंगले से एक खबर आई है...", जो फिल्म की हॉरर थीम की ओर इशारा करता है.

'भूत बंगला' फिल्म के स्टारकास्ट

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है. एकता कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म में प्रियदर्शन ने इसका निर्देशन किया है. अक्षय और तब्बू करीब 25 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहें हैं. कॉमेडी के धुरंधर परेश रावल और राजपाल यादव एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से पर्दे पर आग लगाने को तैयार हैं. वहीं इस फिल्म में वामिका गब्बी, जीशु सेनगुप्ता और कई अन्य टैलेंटेड एक्टर्स भी नजर आएंगे.

क्यों बदली गई फिल्म की रिलीज डेट?

फिल्म की कहानी के बारे में चर्चा है कि यह 'काला जादू' के इर्द-गिर्द बुनी गई है. प्रियदर्शन अपनी फिल्मों में कॉमेडी और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का लगाते हैं. रिलीज डेट टलने के पीछे मेकर्स ने कोई आधिकारिक कारण तो नहीं बताया है, लेकिन फिल्म गलियारों में कई चर्चाएं हो रहीं हैं. जिनमें बताया जा रहा है कि रणबीर सिंह की 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है. 'धुरंधर' के पहले भाग ने जिस तरह से 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया है, उसे देखते हुए कोई भी बड़ा मेकर अपनी फिल्म को उसके आसपास रिलीज नहीं करना चाहता है. हालांकि Bollywood Life इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
