ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Bhooth Bangla First Review: अक्षय कुमार फिर से लौटा पाएंगे 'भूल भुलैया' वाला जादू? फिल्म प...

Bhooth Bangla First Review: अक्षय कुमार फिर से लौटा पाएंगे 'भूल भुलैया' वाला जादू? फिल्म पैसा वसूल है या नहीं? जानें रिव्यू

Bhooth Bangla First Review: अक्षय कुमार की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन इसके पहले ही फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है. आइए जानते हैं फिल्म पैसा वसूल है या नहीं...

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 15, 2026 10:53 PM IST

Bhooth Bangla First Review: अक्षय कुमार फिर से लौटा पाएंगे 'भूल भुलैया' वाला जादू? फिल्म पैसा वसूल है या नहीं? जानें रिव्यू
कैसी है 'भूत बंगला'?

Akshay Kumar Movie Bhooth Bangla First Review: बॉलीवुड में कॉमेडी और हॉरर-कॉमेडी फिल्में के लिए जानें जाने वाले मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन इन दिनों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मूवी पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, वहीं स्टारकास्ट भी इसके प्रमोशन में जोर-शोर से जूटी हुई है, जिसके चलते 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं इस बीच फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले इसका पहला रिव्यू (Bhooth Bangla First Review) सामने आ गया है. अगर आप भी अक्षय कुमार, तब्बू और वामिका गब्बी की 'भूत बंगला' देखने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार ये रिव्यू पढ़ लें.

Also Read
अक्षय कुमार ने 15 सालों से क्यों नहीं चखा समोसे का स्वाद? डाइटिंग नहीं बल्कि है बेहद हैरान करने वाली वजह

कैसी है 'भूत बंगला'?

दरअसल, साउथ इंडियन ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' देख ली है और उन्होंने एक्स पर इसका पहला रिव्यू शेयर किया है, जिसमें स्क्रीनप्ले, अक्षय कुमार की टाइमिंग और तब्बू की रहस्यमयी अदाकारी की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं ट्रेड एनालिस्ट ने रिव्यू में फिल्म की किन खूबियों और कमियों का जिक्र किया है.

Also Read
Dhurandhar 2 की कामयाबी के बीच मुश्किल में फंसे रणवीर सिंह? वायरल हुआ पुराना वीडियो, पाक एक्टर्स पर दिया था बड़ा बयान

क्या है 'भूत बंगला' की कहानी?

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने 'भूत बंगला' के अपने रिव्यू में बताया कि, 'यह फिल्म 'वधुसुर' की डरावनी लोककथा और एक ऐसे गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बरसों से उसके साये में है. फिल्म की गहराई तब पता चलती है, जब इसकी दिलचस्प बैकस्टोरी धीरे-धीरे सामने आती है. सबसे खास बात यह है कि, फिल्म में भूत और इंसानों के बीच के अनोखे रिश्ते को दिखाया गया है, जहां डर और कॉमेडी का ऐसा तालमेल है कि आप फिल्म से बंधे रहते हैं.'

Also Read
19 Minute 34 Second Video के बाद अमरावती कांड से हिला सोशल मीडिया, 180 लड़कियों के 350 'गंदे' वीडियो वायरल!

ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म को कितने स्टार दिए?

आगे उन्होंने स्टार्स की परफॉर्मेंस की बात करते हुए लिखा, 'अक्षय कुमार ने इसमें अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है.' आगे उन्होंने परेशा रावल और राजपाल यादव की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की और कहा कि दोनों ने अक्षय का बखूबी साथ निभाया है और शानदार एक्टिंग की है. रिव्यू में आखिर में उन्होंने लिखा, 'कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें डर, हंसी और सस्पेंस का सही मिश्रण है.' रमेश बाला ने 'भूत बंगला' को 4 स्टार दिया है.

आपको बता दें कि, अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव समेत कई सितारों से सजी इस फिल्म का रिलीज से पहले पेड रिव्यू रखा गया है, जो 16 अप्रैल 2026 को है. वहीं 17 अप्रैल 2026 को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब देखना ये है कि, क्या बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार 'भूल भुलैया' वाली जादू वापस ला पाएंगे या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bhoot Bangla Bhoot Bangla Review Bollywood News Entertainment News