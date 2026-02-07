Bhooth Bangla Release Date: अक्षय कुमार ने फिर बदली 'भूत बंगला' की रिलीज डेट, तारीख देख खुश हुए फैंस

बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर बदलाव किया गया है. इससे पहले भी इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज गई थी. हालांकि, इस बार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट देखकर फैंस खुश हो गए हैं. दरअसल, ये फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. बताते चलें कि फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार एक बार फिर डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ काम करते नजर आएंगे.
फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को होगी रिलीज
अक्षय कुमार की साल 2026 में 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज होने वाली है. इसी बीच एक्टर ने अपनी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट में बदलाव किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है. अक्षय कुमार की फिल्म में दूसरी बार ये बदलाव किया गया है. फिल्म 'भूत बंगला' पहले 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी और इसके बाद इसे डेट बदलकर 15 मई कर दी गई थी. अब एक्टर ने बताया है कि ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अक्षय कुमार के द्वारा फिल्म की नई डेट अनाउंस करते ही फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं. दरअसल, ये फिल्म अब जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है. एक्टर की पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.
अक्षय कुमार ने शेयर किया ये वीडियो
अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक काली बिल्ली नजर आ रही है और काफी डरावनी लग रही है. बिल्ली कैलेंडर पंजे से 15 मई की तारीख को खरोंच देती है. इसके बाद कैलेंडर नीचे गिरता है और उस पर दूध गिर जाता है. बिल्ली कैलेंडर पर गिरे दूध को चाटती है और 10 अप्रैपल की तारीफ सामने आती है. इस वीडियो के साथ ही अक्षय कुमार ने कैप्शन लिखा है, 'भूत बंगला का काउंटडाउन शुरू. 15 मई नहीं 10 अप्रैल को मिलते हैं थिएटर्स में.' बताते चलें कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के एक सप्ताह बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस तरह से एक सप्ताह बाद दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
