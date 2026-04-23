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Bhooth Bangla का Box Office Collection देखते ही Sonam Bajwa ने तोड़ी चुप्पी, खिलाड़ी कुमार को लेकर कही ये बात Exclusive

Sonam Bajwa raecst on Box Office Success of Bhooth Bangla: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज के बाद सोनम बजवा ने अपने एक्स कोस्टार अक्षय कुमार की जमकर तारीफ की है. अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए सोनमबाजवा ने बड़ा बयान दे दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 23, 2026 2:04 PM IST

Bhooth Bangla का Box Office Collection देखते ही Sonam Bajwa ने तोड़ी चुप्पी, खिलाड़ी कुमार को लेकर कही ये बात Exclusive
Bhooth Bangla का Box Office Collection देखते ही Sonam Bajwa ने तोड़ी चुप्पी

Sonam Bajwa reacts to the Box Office Success of Bhooth Bangla: नेशनल क्रश के नाम से मशहूर पंजाबी अदाकारा सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. जल्द ही वो पंजाबी फिल्म पिट स्यापा (Pitt Siyapa) में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म एक मई को सिनेमाघरों में रिलाज होने वाली है. ऐसे में सोनम बाजवा ने अपनी फिल्म को कोस्टार परमवीर सिंह चीमा के साथ मिलकर प्रमोट करना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले ही सोनम बाजवा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इस दौरान सोनम बाजवा भूत बंगला के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सोनम बाजवा ने कहा, मैं भूत बंगला (Bhooth Bangla) की सफलता के लिए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को बधाईयां देना चाहती हूं. वो बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं. ऐसे में उनकी फिल्म तो हिट होनी ही थी. मुझे पता है कि भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल दिखा रही है. मैं अक्षय कुमार के लिए बेहद खुश हूं. कहना गलत नहीं होगा कि ये बयान देकर सोनम बाजवा ने अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

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अपनी फिल्म के बारे में सोनम बाजवा ने की बात

भूत बंगला के अलावा सोनम बाजवा ने अपनी फिल्म पिट स्यापा के बारे में बात की. सोनम ने बताया है कि वो सेट पर परमवीर सिंह चीमा के साथ कितनी मस्ती की. वहीं परमवीर सिंह चीमा ने दावा किया है कि वो सोनम वाजवा के साथ काम करके बहुत खुश हैं. इस बारे में बात करते हुए परमवीर ने कहा, अब नेशनल क्रश के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो भला कोई कैसे खुश नहीं होगा. मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से एक हूं जिनको सोनम बाजवा के साथ स्क्रीन करने का मौका मिला है.

छप्परफाड़ कमाई कर रही है भूत बंगला

कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'भूत बंगला' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उठा रखा है. यही वजह है जो सोनम बाजवा की नजर भी अक्षय कुमार की इस फिल्म पर जा टिकी है. 6 दिनों में ही भूत बंगला ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है. वहीं 7वें दिन 12 बजे तक इस फिल्म ने 36 लाख रुपए कमा लिए हैं. माना जा रहा है कि भूत बंगला का आज का कलेक्शन 8 करोड़ रुपए तक जा सकता है.

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जब सोनम बाजवा ने किया अक्षय कुमार के साथ काम

आप ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म हाउसफुल 5 में सोनम बाजवा ने अक्षय कुमार के साथ काम किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सोनम बाजवा ने मिलकर अपने फैंस को खूब हंसाया है. ऐसे में पिट स्यापा का प्रमोशन करते हुए सोनम बाजवा को भी अपने इस पुराने कोस्टार की याद आ गई. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bhooth Bangla Pitt Siyapa Sonam Bajwa