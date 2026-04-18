जयपुर से 45 KM दूर इस हवेली में शूट हुआ था 'भूत बंगला', इस पुराने पैलेस का एक दिन का किराया जान हो जाएंगे हैरान

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी पर्दे पर आती है, कुछ न कुछ धमाका जरूर होता है. उनकी ताजा फिल्म 'भूत बंगला' ने एक बार फिर दर्शकों को डराने और हंसाने का डबल डोज दिया है. फिल्म की कहानी और एक्टिंग तो लाजवाब है ही, लेकिन जिस चीज ने सबका दिल जीत लिया, वह है फिल्म में दिखाई गई वो विशाल और रहस्यमयी हवेली.
'भूल भुलैया' का है इससे नाता
फिल्म देखते वक्त क्या आपको भी लगा कि यह हवेली कहीं देखी-देखी सी है? तो आप बिल्कुल सही हैं! यह वही आलीशान महल है जहां विद्या बालन ने 'मंजुलिका' बनकर सबको डराया था. जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' की शूटिंग भी इसी ऐतिहासिक जगह पर हुई थी. अब सवाल यह है कि आखिर यह जगह है कहां और यहां रहने का खर्चा कितना है?
350 साल पुराना इतिहास
राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का नाम है 'चोमू पैलेस'. यह महज एक होटल नहीं, बल्कि 350 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास समेटे हुए एक धरोहर है. इसका निर्माण 1550 के दशक में राव गोपालजी ने करवाया था. शुरुआत में इसे रईसों और सेनापतियों के रहने के लिए एक किले की तरह बनाया गया था. वक्त के साथ इसे एक बेहद लग्जरी हेरिटेज होटल में बदल दिया गया.
क्या सच में यहां भूतों का डेरा है?
अक्सर हॉरर फिल्मों की शूटिंग के बाद ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि यह जगह सच में हॉन्टेड है. चोमू पैलेस के पुराने आर्किटेक्चर, लंबे गलियारों और वहां फैले सन्नाटे को देखकर लोग इसे डरावना मान लेते हैं. लेकिन असलियत यह है कि यहां कोई भूत-प्रेत नहीं है. इसकी बनावट राजपूत और मुगल वास्तुकला का ऐसा नमूना है कि किसी भी फिल्म मेकर को यह जगह पहली नजर में पसंद आ जाती है.
एक दिन का कितना किराया
अगर आप भी इस 'भूत बंगला' में एक रात गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब अच्छी-खासी ढीली करनी पड़ेगी. यहां लग्जरी की कोई कमी नहीं है. पैलेस में 100 से ज्यादा सुइट्स हैं, जिनमें महाराजा और महारानी के नाम से खास कमरे भी शामिल हैं. यहां एक विशाल 'दरबार' है जहां 120 लोग एक साथ बैठकर शाही अंदाज में भोजन कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हेरिटेज पैलेस में एक रात ठहरने का किराया करीब 40,000 रुपये तक जा सकता है. लाखों रुपये खर्च करके मेकर्स ने इसे पर्दे पर डरावना लुक तो दे दिया, लेकिन असल में यह पैलेस राजस्थान की शान और बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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