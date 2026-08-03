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पीएम मोदी के विरोधियों को दिया करारा जवाब देकर फंसी भूमि पेडनेकर, खुद सोशल मीडिया पर हो गईं बुरी तरह ट्रोल

भूमि पेडनेकर ने जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर खुलकर बात की, जिस पर वह जनता के निशाने पर आ गईं. सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहें हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 3, 2026 3:31 PM IST
पीएम मोदी के विरोधियों को दिया करारा जवाब देकर फंसी भूमि पेडनेकर, खुद सोशल मीडिया पर हो गईं बुरी तरह ट्रोल

भूमि पेडनेकर हो गईं बुरी तरह ट्रोल

भूमि पेडनेकर इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में बनी हुई हैं. इस वीडियो में भूमि ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक के मुद्दों और प्रोटेस्ट के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा पर खुलकर अपनी राय रखी है. वीडियो में भूमि पेडनेकर ने कहा कि वह छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों और विरोध प्रदर्शन से सहमत हैं. उनका मानना है कि देश की तरक्की और छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है.

छात्र आंदोलन पर एक्ट्रेस के तीखे सवाल

लेकिन, भूमि ने इसके साथ ही यह सवाल भी उठाया कि जब देश के युवा और विदेशों से पढ़कर आए पढ़े-लिखे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने केवल नारेबाजी या हंगामे की बजाय सिस्टम को सुधारने के लिए कंस्ट्रक्टिव सुझाव क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक और सख्त नियमों जैसे उपाय पहले ही सुझाए जा सकते थे, और अब सरकार द्वारा एंटी-पेपर लीक बिल भी लाया जा चुका है.

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पीएम के खिलाफ अपशब्द पर भड़कीं एक्ट्रेस

जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान सामने आए कुछ वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए भूमि ने वहां इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं की भाषा इतनी अभद्र कब से हो गई? क्या हम अपने घर के बड़े-बुजुर्गों या परिवार के सामने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति और तहजीब है?

जब नेटिजन्स ने एक्ट्रेस को ही घेर लिया

भले ही भूमि ने दोनों पक्षों पर बात करने की कोशिश की हो, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस ज्ञान को सिरे से खारिज कर दिया. वीडियो के कमेंट सेक्शन में ट्रोलर्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, ‘एसी कमरे में बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान काम होता है’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जब बड़े-बड़े नेता और मंत्री मंच से ऐसी भाषा बोलते हैं, तब आपकी संस्कृति और नैतिकता कहां जाती है?’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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