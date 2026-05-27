9 साल की बच्ची के साथ नाना की घिनौनी हरकत पर फट पड़ीं Bhumi Pednekar, कहा- 'ये सब क्या बकवास चल रही है'

Bhumi Pednekar हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हुईं नजर आती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने नन्हीं-नन्हीं बच्चियों के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर जमकर खरी-खोटी सुनाई है.

किस पर फूटा भूमि पेडनेकर का गुस्सा?

Bhumi Pednekar Reacts to Rape case: समाज में हर दिन रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं. रोजाना देश के अलग-अलग इलाकों से रेप जैसी जघन्य अपराध वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच नया मामला एक कलयुगी नाना का अपनी खुद की सगी 9 साल की नातिन के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है, जिसपर अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) का गुस्सा फट पड़ा है. इस खबर को सुनते ही भूमि के तन-बदन में आग लग गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुनाई.

रेप जैसी जघन्य घटनाओं पर फूटा भूमि का गुस्सा

भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक साथ कई अलग-अलग घटनाओं के बारे में लिखा है, जिसमें 9 साल की नातिन के साथ नाना की शर्मनाक हरकत से लेकर बलिया में 9 साल की बच्ची के रेप तक शामिल है और इन सभी घटनाओं को लेकर एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है. एक्ट्रेस ने अपनी पहली स्टोरी में 9 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के बारे में लिखा है. भूमि ने कहा, 'प्लीज पढ़ें! एक 9 साल की बच्ची का 11 और 12 साल के दो लड़कों ने यौन शोषण किया. यह सब क्या बकवास चल रही है! हम अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, उसे देखकर हम न तो चिंतित हैं और न ही शर्मिंदा. मेरे हिसाब से वह छोटी बच्ची और वे लड़के दोनों ही एक टूटे हुए समाज के शिकार हैं.'

नाना ने की 9 साल की नातिन के साथ घिनौनी हरकत

वहीं अब लेटेस्ट स्टोरी में एक्ट्रेस ने नाना की घिनौनी हरकत पर खरी-खोटी सुनाई है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'एक 50 साल के शख्स ने अपनी नौ साल की नातिन के साथ दुष्कर्म करने को कोशिश की. उसे उसके पड़ोसियों ने रोका. हैरत की बात है कि यह लड़की उसकी बेटी की बेटी थी.'

'हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं'

वहीं इसके पहले एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़के एक महिला के पोस्टर के साथ घिनौनी हरकत करते नजर आए थे. जिसपर रिएक्टर करते हुए भूमि ने कहा था, 'यह है हमारे युवाओ की मानसिकता है, ये वही लोग हैं जो आगे चलकर बच्चों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करेंगे. हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं. सिर्फ बातें करना और शर्मिंदगी जाहिर करना काफी नहीं है. सख्त कानून की जरूरत है.'

आपको बता दें कि, भूमि पेडनेकर अक्सर ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती नजर आती हैं. वहीं अब इन मामलों पर भी एक्ट्रेस ने बेबाकी से अपनी बात सोशल मीडिया पर रखा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…