Sawan के पहले दिन शिव मंदिर पहुंचीं Bhumi Pednekkar, तस्वीरें शेयर करते ही भड़क उठे नेटिजन्स; बोले- 'अंध भक्त'

Bhumi Pednekkar Trolled During Shiv Puja: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से सावन (Sawan 2026) के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekkar) सावन के पहले दिन शिव मंदिर (Shiv Mandir) पूजा करने के लिए पहुंच गईं. एक्ट्रेस ने शिव पूजा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, लेकिन जैसे ही ये फोटोज सामने आई वैसे ही भूमि सोशल मीडिया पर घिर गई हैं, लोग इनके कपड़ों और लुक को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
दरअसल, भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जिसें वह एक शिव मंदिर में अनुष्ठान की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक टॉप और ब्लू जींस पहनी हुई थी और अपने इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने काला चश्मा भी लगाया हुआ था और यही देखकर नेटिजन्स भड़क उठे और जैसे ही पोस्ट लाइव हुई कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगे और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि पूजा करते वक्त भूमि ने चश्मा क्यों पहना हुआ था?
अपनी तस्वीरों और वीडियो को शेयर करते हुए भूमि ने लिखा, 'जैसे ही सावन शुरू होता है, मैं आसान जिंदगी की नहीं, बल्कि उसे शान से जीने की ताकत की दुआ मांगती हूं. हर हर महादेव.' हालांकि, नेटिजन्स ने एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान इस तरह का चश्मा पहनना सही नहीं है. भूमि के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'चश्मा उतार के पूजा कर सकते थे??' दूसरे ने लिखा, 'कम से कम चश्मा तो उतार लो.'
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एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैंने कभी किसी को चश्मा पहनकर पूजा करते नहीं देखा.' एक और यूजर ने भूमि के पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में पूछा, 'मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फोटोशूट?' वहीं एक ने तो एक्ट्रेस को 'अंध भक्त' तक कह डाला. ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, अभी तक भूमि की तरफ से ट्रोलर्स पर कोई बयान या जवाब सामने नहीं आया है.
वहीं, अगर वर्क फ्रंट की बात करें, तो भूमि आखिरी बार अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह के साथ फिल्म 'मेरे हसबैंड की पत्नी' में नजर आई थीं. इसके अलावा वह 2026 में रिलीज हुई 'दलदल' नाम की वेब सीरीज में भी दिखाई दी थीं. अब भूमि ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' की स्टार कास्ट से जुड़ गई हैं. इस हिस्टोरिकल फिल्म में एक्ट्रेस कर्नाटक की महान योद्धा रानी बेलावाड़ी मल्लमा का किरदार निभाएंगी. फिल्म में 'कांतारा' फेम ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…