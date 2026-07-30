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Sawan के पहले दिन शिव मंदिर पहुंचीं Bhumi Pednekkar, तस्वीरें शेयर करते ही भड़क उठे नेटिजन्स; बोले- 'अंध भक्त'

Bhumi Pednekkar Photo: सावन 2026 के पहले दिन भूमि पेडनेकर शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचीं, जिसकी तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई वैसे ही एक्ट्रेस ट्रोल हो गईं. आइए जानते हैं फोटोज में ऐसा क्या दिखा कि, लोग भड़के उठे.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 30, 2026 6:54 PM IST
Sawan के पहले दिन शिव मंदिर पहुंचीं Bhumi Pednekkar, तस्वीरें शेयर करते ही भड़क उठे नेटिजन्स; बोले- 'अंध भक्त'

क्यों ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर?

Bhumi Pednekkar Trolled During Shiv Puja: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से सावन (Sawan 2026) के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekkar) सावन के पहले दिन शिव मंदिर (Shiv Mandir) पूजा करने के लिए पहुंच गईं. एक्ट्रेस ने शिव पूजा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, लेकिन जैसे ही ये फोटोज सामने आई वैसे ही भूमि सोशल मीडिया पर घिर गई हैं, लोग इनके कपड़ों और लुक को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

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ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों आईं Bhumi Pednekkar?

दरअसल, भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जिसें वह एक शिव मंदिर में अनुष्ठान की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक टॉप और ब्लू जींस पहनी हुई थी और अपने इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने काला चश्मा भी लगाया हुआ था और यही देखकर नेटिजन्स भड़क उठे और जैसे ही पोस्ट लाइव हुई कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगे और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि पूजा करते वक्त भूमि ने चश्मा क्यों पहना हुआ था?

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Bhumi Pednekkar से नेटिजन्स पूछ रहे ये सवाल

अपनी तस्वीरों और वीडियो को शेयर करते हुए भूमि ने लिखा, 'जैसे ही सावन शुरू होता है, मैं आसान जिंदगी की नहीं, बल्कि उसे शान से जीने की ताकत की दुआ मांगती हूं. हर हर महादेव.' हालांकि, नेटिजन्स ने एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान इस तरह का चश्मा पहनना सही नहीं है. भूमि के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'चश्मा उतार के पूजा कर सकते थे??' दूसरे ने लिखा, 'कम से कम चश्मा तो उतार लो.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैंने कभी किसी को चश्मा पहनकर पूजा करते नहीं देखा.' एक और यूजर ने भूमि के पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में पूछा, 'मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फोटोशूट?' वहीं एक ने तो एक्ट्रेस को 'अंध भक्त' तक कह डाला. ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, अभी तक भूमि की तरफ से ट्रोलर्स पर कोई बयान या जवाब सामने नहीं आया है.

आखिरी बार किस फिल्म में आईं थी नजर?

वहीं, अगर वर्क फ्रंट की बात करें, तो भूमि आखिरी बार अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह के साथ फिल्म 'मेरे हसबैंड की पत्नी' में नजर आई थीं. इसके अलावा वह 2026 में रिलीज हुई 'दलदल' नाम की वेब सीरीज में भी दिखाई दी थीं. अब भूमि ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' की स्टार कास्ट से जुड़ गई हैं. इस हिस्टोरिकल फिल्म में एक्ट्रेस कर्नाटक की महान योद्धा रानी बेलावाड़ी मल्लमा का किरदार निभाएंगी. फिल्म में 'कांतारा' फेम ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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