  Border 2 के बाद मेकर्स ने किया बॉर्डर 3 का ऐलान, पाकिस्तान की हालत होगी खराब, किस रोल में धमाका करें...

Border 2 के बाद मेकर्स ने किया बॉर्डर 3 का ऐलान, पाकिस्तान की हालत होगी खराब, किस रोल में धमाका करेंगे Sunny Deol?

Border 3 Update: फिल्म बॉर्डर 2 को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के बीच मेकर्स ने बॉर्डर 3 का ऐलान कर दिया है. निर्माता भूषण कुमार ने इस पर बयान दिया है.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 6:28 PM IST

Border 2 के बाद मेकर्स ने किया बॉर्डर 3 का ऐलान, पाकिस्तान की हालत होगी खराब, किस रोल में धमाका करेंगे Sunny Deol?

Border 3 Update: अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. ये फिल्म भूषण कुमार के प्रोडक्शन हाउस में बनी है, जिसमें सनी देओल ने हर किसी को अपनी एक्टिंग से दीवाना बना दिया है. सनी देओल के साथ फिल्म में वरुण धवन के भी फैंस को इंप्रेस कर दिया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसी सफलता के बीच मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी की अगली किस्त का ऐलान कर दिया है. बॉर्डर 2 के बाद मेकर्स ने बॉर्डर 3 का ऐलान कर दिया है. फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इस पर अपडेट भी दिया है.

बॉर्डर 3 का हुआ ऐलान

बॉर्डर 2 (Border 2) को मिल रही सफलता के बीच भूषण कुमार और अनुराग सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की अगली किस्त का ऐलान किया है. साथ ही बताया है कि बॉर्डर 3 को आने में देरी क्यों हो सकती है. भूषण कुमार ने बताया कि वह दोनों एक नई फिल्म पर काम करने वाले हैं. दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए साथ आएंगे और फिर बॉर्डर 3 पर काम शुरू करेंगे. इस इंटरव्यू में अनुराग और भूषण कुमार ने बताया कि बॉर्डर 2 को बनाने से पहले दोनों किसी ओर प्रोजेक्ट के सिलसिले में साथ आए थे और अब वे दोनों फिर से उसे शुरू करने वाले हैं.

बॉर्डर 3 पर क्या बोले मेकर्स

भूषण कुमार ने कहा कि हम उमकी कंपनी और मेरी कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं. वे डायरेक्शन करेंगे और इससे कुछ नया होगा. बॉर्डर 3 पर सही समय पर काम होगा. इसके बाद उन्होंने बॉर्डर 3 को कंफर्म करते हुए कहा, 'इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है. अनुराग ने इसे बहुत ही मेहनत के साथ खड़ा किया है. अगर आप लगभग 30 साल बाद किसी चीज पर फिर से काम करेंगे और उसे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा. तो हम निश्चित रूप से इसे आगे लेकर जाएंगे.'

बॉर्डर 3 की कमाई

बता दें कि बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी देखने के लिए मिले हैं. दावा है कि इस फिल्म को मेकर्स ने 250 करोड़ के मोटे बजट के साथ तैयार किया गया है और ये फिल्म जल्द ही अपना बजट निकाल लेगी. बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया था. इसके बाद वीकेंड पर भी बॉर्डर 2 का जलवा कायम है. पहले वीकेंड पर बॉर्डर की कुल कमाई 121 करोड़ के आसपास पहुंच गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

