Raj Kundra और Shilpa Shetty को एक और झटका, नियम तोड़ने के लिए SEBI ने ठोका ₹3 लाख का जुर्माना

पोर्नोग्राफी केस सामने आने के बाद राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) मुसीबत में फंस गए हैं। आए दिन पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और फिलहाल राज न्यायिक हिरासत में हैं। बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा था कि इस मामले में अभी शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। अब इस कपल को एक और झटका लगा है। शेयर मार्केट का नियमन करने वाली संस्था सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने शिल्पा और राज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

शिल्पा और राज की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और संस्था ने कपल पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शेयर मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाई हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई आदमी बाकी कंपनियों की अंदरूनी जानकारी के आधार पर उसके शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है। सेबी ने इसी पर रोक लगाई हुई है क्योंकि आम शख्स को कंपनियों के बारे में अंदरूनी जानकारी नहीं होती है और इस कारण वे पैसे का नुकसान करवा बैठते हैं। इसी के चलते सेबी ने राज, शिल्पा और वियान पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

SEBI (Securities and Exchange Board of India) imposes a penalty of Rs 3 lakhs on actor Shilpa Shetty, her husband and businessman Raj Kundra, and his company Viaan Industries for violation of its Insider Trading rules.

