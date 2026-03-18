राजपाल यादव को बड़ी राहत, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेल जाने से बचे एक्टर...

चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि यह पैसा लौटाने का आखिरी मौका है, वरना कानूनी कार्यवाही के तहत फैसला होगा.

मशहूर एक्टर राजपाल यादव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक राहत भरी खबर सामने आई है. करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में फंसे कॉमेडी किंग को अदालत ने फिलहाल जेल जाने से बचा लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की गंभीरता और अब तक जमा किए गए रुपए को ध्यान में रखते हुए राजपाल यादव की अंतरिम जमानत की अवधि 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है.

अदालत में राजपाल यादव का कबूलनामा



सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में माहौल काफी गंभीर था. जस्टिस शर्मा ने राजपाल यादव से सीधा सवाल किया "क्या आपने पैसे लिए थे?" इस पर एक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां में जवाब दिया. हालांकि, जब जज ने पूछा कि मौके मिलने के बावजूद पैसे जमा क्यों नहीं किए गए, तो राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर अपनी आपबीती सुनाई. राजपाल ने अदालत को बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक दोस्त से 28 करोड़ की संपत्ति के कागज लिए थे. उन्होंने दावा किया कि वे पैसे लौटा रहे थे और 2 करोड़ रुपये दे भी चुके थे, लेकिन कंपनी ने बाकी पैसे लेने के बजाय उन्हें जेल भेजने की जिद पकड़ ली. एक्टर का कहना था कि जेल जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और पेमेंट का सिलसिला टूट गया.

कोर्ट ने दी डेडलाइन और आखिरी मौका



दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की दलीलों को सुनने के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए बता दिया कि यह उनके पास पैसा लौटाने का आखिरी मौका है. कोर्ट ने कहा कि "अगर आप बाकि का पैसा लौटा देते हैं, तो यह केस यहीं बंद हो जाएगा. लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर कानून के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा. अगली सुनवाई 1 अप्रैल को किसी भी हाल में टाला नहीं जाएगा और उसी दिन पूरे केस का निपटारा कर दिया जाएगा."

क्या है पूरा मामला?



यह विवाद करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है. राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है. चूंकि उनकी अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें 1 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है. अदालत ने यह भी नोट किया कि चूंकि एक्टर कुछ बकाया रकम दे चुके हैं, इसलिए उन्हें एक अंतिम अवसर देना सही है. अब सबकी निगाहें 1 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि राजपाल यादव को पूरी तरह राहत मिलती है या फिर उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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