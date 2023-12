Ayesha Khan claims to be dating Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में अपने गेम शो से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे मुनव्वर फारुकी एक बार फिर कॉन्ट्रोवर्सी में घिरते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के घर में अपने गेम प्लान से दर्शकों का दिल जीत रहे मुनव्वर फारुकी की लव लाइफ को लेकर घर के बाहर काफी कुछ चल रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस आयशा खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान मुनव्वर फारुकी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने मुनव्वर फारुकी का नाम लिए बिना बताया कि वो बिग बॉस के इस शो में एक ऐसे सदस्य को जानती हैं जिसने उन्हें अप्रोच किया था। उन्होंने कहा कि पहले बात सिर्फ हाय हैलो से शुरू हुई थी। क्योंकि वो उनके साथ एक वीडियो बनाना चाहते थे। फिर वो वीडियो तो बना नहीं लेकिन उनकी बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान उस कंटेस्टेंट ने एक्ट्रेस को प्रपोज कर दिया। आयशा खान ने बताया कि वो भी उन्हें पसंद करने लगी थीं। उन्हें पता था कि वो एक रिश्ते में रहे हैं लेकिन उन्होंने बताया था कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। Also Read - Bigg Boss 17: मनारा चोपड़ा से खत्म हुई मुनव्वर फारुकी की दोस्ती, ईशा के आगे निकला दिल का गुबार

अदाकारा ने बताया कि उन्होंने वादा किया था कि उनके रिश्ते पर किसी भी बात का असर नहीं होगा। उन्होंने उन्हें ये भी बताया था कि वो बिग बॉस करने वाले हैं और जिस दिन वो इस शो में कदम रखने वाले थे। उन्होंने इस कंटेस्टेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखी। तब उन्हें पता चला कि वो उनके साथ-साथ एक और लड़की को अभी भी डेट कर रहे हैं। आयशा खान के इस इंटरव्यू ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि वो मुनव्वर फारूकी के बारे में बात कर रही हैं। Also Read - Bigg Boss 17: सना रईस खान ने मुनव्वर फारुकी को बताया बोरिंग, बताया- 'कौन बनेगा विनर?'

? GUESS WHO??? She alleged that the person who is in Bigg Boss right now has proposed to her before the house and told her that he had broken up with his gf. And when he entered, his gf posted about him. And she was shocked.

If this is true then in every show he tries to create… pic.twitter.com/eRTjj9HayI

