बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की हरकत पर आगबबूला हुए रजत दलाल, कहा- 'बच्चा आने वाला है&...

यूट्यूबर अनुराग डोभाल (UK07 Rider) और उनकी जिंदगी में मचा घमासान इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. पहले परिवार पर गंभीर आरोप, फिर पत्नी का घर छोड़कर जाना और उसके बाद लाइव सुसाइड की कोशिश. इन सबने हर किसी को हैरान कर दिया है. लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच रजत दलाल ने जो कहा है, उसने आग में घी का काम किया है. रजत दलाल ने अनुराग को सांत्वना देने के बजाय जमकर लताड़ लगाई है. आइए जानते हैं कि रजत ने अनुराग के इस कदम को कायरता क्यों बताया है.
रजत दलाल का कड़ा रुख
अनुराग डोभाल ने जिस तरह इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, उसे देखकर उनके कई साथी कलाकार और फैंस दुआएं मांग रहे थे. लेकिन रजत दलाल का नजरिया एकदम अलग था. रजत ने साफ कहा कि इंसान को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए. रजत ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर कहा, "भाई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम दुनिया छोड़ने चले? हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें होती हैं. किसी का दिल टूटता है, किसी का बिजनेस डूब जाता है, तो किसी के घर में बीमारी होती है. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गाड़ी लड़वा दो!"
रजत दलाल ने कही ये बात
रजत दलाल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी अनुराग का आने वाला बच्चा. रजत ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले ही अनुराग ने खुद वीडियो डालकर बताया था कि उनकी पत्नी रितिका प्रेग्नेंट हैं और वे जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. रजत ने गुस्से में कहा, "तुम्हारे घर में नन्हीं जान आने वाली है. यह तो गर्व और खुशी का मौका है. तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि चार फालतू बातों के चक्कर में अपनी जान देनी चाहिए. यह हरकत बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है."
संपर्क की कोशिश और नाराजगी
रजत ने यह भी बताया कि वे अनुराग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है. रजत ने साफ कर दिया कि वे अनुराग के दर्द के साथ तो हैं, लेकिन उनके सुसाइड वाले फैसले के सख्त खिलाफ हैं. उनके मुताबिक, एक मर्द को मुश्किलों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे भागकर मौत को गले लगाना चाहिए.
Rajat Dalal on Anurag Dhobal incident, he is right TBH. #RajatDalal #AnuragDhobal #uk07rider pic.twitter.com/bfkCAQtfEBAlso Read
— Digital News Hub (@digital_newshub) March 8, 2026
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि अनुराग डोभाल पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव में हैं. एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने सब चीज के बारे में बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके माता-पिता उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने दूसरे कास्ट की लड़की के साथ शादी कर ली, जिसमें उनके माता पिता शामिल होने से साफ मना कर दिए. वहीं शादी के बाद उनकी पत्नी रितिका उन्हें छोड़कर चली गई हैं. वे गहरे डिप्रेशन में हैं और 5 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है. इन्हीं सब बातों के चलते उन्होंने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक्सीडेंट किया. फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates