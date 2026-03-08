ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की हरकत पर आगबबूला हुए रजत दलाल, कहा- 'बच्चा आने वाला है&...

बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की हरकत पर आगबबूला हुए रजत दलाल, कहा- 'बच्चा आने वाला है'

बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल पिछले कई समय से डिप्रेशन में हैं. उन्होंने इसके पीछे अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार बताया है. वहीं हाल ही में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया. जिसके बाद रजत दलाल ने उन्हें जमकर सुनाया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 8, 2026 4:42 PM IST

बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की हरकत पर आगबबूला हुए रजत दलाल, कहा- 'बच्चा आने वाला है'
anurag dobhal

यूट्यूबर अनुराग डोभाल (UK07 Rider) और उनकी जिंदगी में मचा घमासान इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. पहले परिवार पर गंभीर आरोप, फिर पत्नी का घर छोड़कर जाना और उसके बाद लाइव सुसाइड की कोशिश. इन सबने हर किसी को हैरान कर दिया है. लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच रजत दलाल ने जो कहा है, उसने आग में घी का काम किया है. रजत दलाल ने अनुराग को सांत्वना देने के बजाय जमकर लताड़ लगाई है. आइए जानते हैं कि रजत ने अनुराग के इस कदम को कायरता क्यों बताया है.

Also Read
'बिग बॉस' फेम अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किया सुसाइड अटेम्प्ट, यूट्यूबर ने कहा- 'लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव'

रजत दलाल का कड़ा रुख

अनुराग डोभाल ने जिस तरह इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, उसे देखकर उनके कई साथी कलाकार और फैंस दुआएं मांग रहे थे. लेकिन रजत दलाल का नजरिया एकदम अलग था. रजत ने साफ कहा कि इंसान को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए. रजत ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर कहा, "भाई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम दुनिया छोड़ने चले? हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें होती हैं. किसी का दिल टूटता है, किसी का बिजनेस डूब जाता है, तो किसी के घर में बीमारी होती है. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गाड़ी लड़वा दो!"

रजत दलाल ने कही ये बात

रजत दलाल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी अनुराग का आने वाला बच्चा. रजत ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले ही अनुराग ने खुद वीडियो डालकर बताया था कि उनकी पत्नी रितिका प्रेग्नेंट हैं और वे जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. रजत ने गुस्से में कहा, "तुम्हारे घर में नन्हीं जान आने वाली है. यह तो गर्व और खुशी का मौका है. तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि चार फालतू बातों के चक्कर में अपनी जान देनी चाहिए. यह हरकत बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है."

Also Read
The UK07 Rider का काला सच! भाई कलम ने सरेआम खोली Anurag Dobhal की पोल, पत्नी संग की मारपीट!

संपर्क की कोशिश और नाराजगी

रजत ने यह भी बताया कि वे अनुराग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है. रजत ने साफ कर दिया कि वे अनुराग के दर्द के साथ तो हैं, लेकिन उनके सुसाइड वाले फैसले के सख्त खिलाफ हैं. उनके मुताबिक, एक मर्द को मुश्किलों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे भागकर मौत को गले लगाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि अनुराग डोभाल पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव में हैं. एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने सब चीज के बारे में बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके माता-पिता उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने दूसरे कास्ट की लड़की के साथ शादी कर ली, जिसमें उनके माता पिता शामिल होने से साफ मना कर दिए. वहीं शादी के बाद उनकी पत्नी रितिका उन्हें छोड़कर चली गई हैं. वे गहरे डिप्रेशन में हैं और 5 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है. इन्हीं सब बातों के चलते उन्होंने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक्सीडेंट किया. फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anurag Dobhal Anurag Dobhal Health Update Anurag Dobhal News