  • कितनी संपत्ति के मालिक हैं बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल? आखिरी वीडियो में परिवार पर लगाए सब हड़पने का...

कितनी संपत्ति के मालिक हैं बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल? आखिरी वीडियो में परिवार पर लगाए सब हड़पने का आरोप

'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के पीछे के कारण को बताया है. वहीं उन्होंने यह भी दावा किया की लोग उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: March 5, 2026 12:41 PM IST

कितनी संपत्ति के मालिक हैं बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल? आखिरी वीडियो में परिवार पर लगाए सब हड़पने का आरोप
anurag dobhal

मशहूर यूट्यूबर और 'UK07 Rider' के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले अनुराग डोभाल के एक वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. 'बिग बॉस 17' में अपना दम दिखाने वाले अनुराग ने करीब 2 घंटे का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर उनके फैंस की रूह कांप गई है. फूट-फूटकर रोते हुए अनुराग ने जो खुलासे किए हैं, वे किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं उस वीडियो की पूरी सच्चाई, जिसमें अनुराग ने अपनों को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया है.

माता पिता और भाई पर लगाए आरोप

वीडियो की शुरुआत में ही अनुराग बुरी तरह टूटते हुए नजर आए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह उनका आखिरी वीडियो हो सकता है और इसके बाद शायद वे दुनिया से गायब हो जाएंगे. अनुराग ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से डिप्रेशन में हैं, उन्होंने कुछ खाया-पिया नहीं है और उनका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है. अनुराग ने सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे का कड़वा सच बयां करते हुए अपने माता-पिता और भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनुराग ने कहा कि कैमरे के सामने जो माता-पिता सपोर्टिव दिखते हैं, असल जिंदगी में वे उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं.

कितनी है अनुराग की नेटवर्थ

उन्होंने याद दिलाया कि 14 साल की उम्र में जब उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, तब से उन्होंने मेहनत की और हमेशा अपनी जरूरतों से ऊपर मां-बाप की ख्वाहिशें रखीं. लेकिन आज वही परिवार उनकी संपत्ति हड़पने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उतारू है. रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग का 25 से 30 करोड़ का नेटवर्थ है. जबकि यूट्यूब पर उनके 7.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. अनुराग की बातों से लगा कि उनकी इंटरकास्ट मैरिज ही इस फसाद की जड़ बनी. अनुराग ने बताया कि उनके माता-पिता रितिका (पत्नी) के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे. शादी के ठीक 5 दिन पहले उन्होंने आने से मना कर दिया और कहा कि अगर आए भी तो कभी खुश नहीं रहेंगे.

कौन है मौत के पीछे जिम्मेदार?

अनुराग ने भारी मन से बताया कि उनकी पत्नी रितिका भी दूसरों के बहकावे और मैनिपुलेशन में आकर उन्हें छोड़कर चली गई हैं. उन्होंने रितिका से अपील की कि उनके जाने के बाद कम से कम उनके बच्चे और सच के लिए वो खड़ी हों. वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा वो था जब अनुराग ने सीधे नाम लेकर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "अगर मुझे कुछ होता है, तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी मम्मी, पापा, भाई कलम और श्रेया होंगे." अनुराग ने वीडियो में कुछ ऑडियो क्लिप्स और व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए, जिसमें उनके भाई उन्हें एक्सपोज करने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
