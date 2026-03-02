Bigg Boss 19: अली खामेनेई की मौत पर Farrhana Bhatt के बयान से मचा बवाल, यूजर्स बोले- 'गलती कर दी मैम आपको सपोर्ट करके'

Farrhana Bhatt Video: अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में हाल ही में ईरानी धर्मगुरु आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत हो गई, जिसपर 'बिग बॉस 19' फेम फरहाना भट्ट का ऐसा बयान आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया.

Farrhana Bhatt Statement On Ali Khamenei: इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है. वहीं 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त (US-Israel War) हमले में ईरानी धर्मगुरु आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई (Ali Khamenei) की मौत हो गई, जिसके भारत के कई राज्यों में शिया मुस्लिम उनके निधन पर शोक मना रहे हैं. इस लिस्ट में 'बिग बॉस 19' फेम फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) का नाम भी शामिल है. एक्ट्रेस ने अली खामेनेई (Ali Khamenei Death) के मौत पर दुख जताते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं.

खामेनेई की मौत पर Farrhana Bhatt का बयान

फरहाना भट्ट ने हाल ही में 'इंस्टेंट बॉलीवुड' से बातचीत की. वहीं इस दौरान जब उनसे अली खामेनेई की मौत पर सवाल पूछा गया तो, उन्होंने कहा- 'वो एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और अल्लाह उनकी शहादत कुबूल करें.' उन्होंने आगे कहा, 'जितने भी कश्मीरी लोग हैं, वो इस खबर से काफी दुखी हैं और सबका दिल दहल गया है.'

'वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे'

फरहाना ने कहा, 'सहरी के बाद से मैं बिल्कुल सोई नहीं हूं. आज जब मैंने नमाज पढ़ी तो मैं बहुत उदास थी क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. काफी लोगों के लिए वो एक मसीहा थे. यकीनन, वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे.' फरहाना का यही बयान नेटिजन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं.

बुरी तरह ट्रोल हो रहीं Farrhana Bhatt

फरहाना भट्ट के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'फरहाना, मेरी आपसे गुजारिश है कि बिना पुरी सच्चाई जाने ऐसे गंभीर मामलों पर कमेंट न करें. कई बेगुनाह लोगों ने दुख झेला है और उनकी आवाज दबा दी गई. कई जवान लड़कियों के साथ बर्बरता हुई. यह धर्म की बात नहीं है, इंसानियत की बात है. सिर्फ अटेंशन पाने के लिए मत बोलिए, खासकर तब जब आप ईरान में दुख झेल रहे लोगों के संपर्क में भी नहीं हैं, जिम्मेदारी और हमदर्दी के साथ बोलना सीखें.'

फरहाना को सपोर्ट करने पर यूजर को हुआ अफसोस

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'तो फिर ये खुद बुर्का क्यों नहीं पहन रही हैं?' कईयों ने तो ये तक कह दिया कि, 'राहत और खुशी है की बिग बॉस 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना जीता था.' वहीं एक ने कहा, 'फरहाना का डाउन फॉल शुरू' एक अन्य ने लिखा, 'गलती कर दी मैम आपको सपोर्ट करके' ऐसे ही तमाम कमेंट्स फरहाना भट्ट की इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

आखिरी बार इस म्यूजिक वीडियो में नजर आईं थी फरहाना

वहीं अगर बात करें फरहाना भट्ट के वर्कफ्रंट की तो, 'बिग बॉस 19' के बाद फरहाना को हाल ही में अमाल मलिक के साथ एक म्यूजिक वीडियो में 'यहीं गुजार दूं' में देखा गया था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'लैला मजनू' में एक छोटे से रोल से की थी और वह 'सिंघम अगेन' में भी एक छोटे से रोल में नजर आई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

