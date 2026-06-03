शर्मनाक! महिला पर भद्दी टिप्पणी सुन हंसना Pranit More को पड़ा भारी, Video देख लोगों ने लगा दी क्लास; अब कॉमेडियन ने जोड़े हाथ

Pranit More Video: 'बिग बॉस 19' फेम प्रणित मोरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला पर की गई भद्दी टिप्पणी पर हंसते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप के वायरल होने के बाद अब उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है.

प्रणित मोरे ने क्यों मांगी माफी?

Pranit More Viral Video Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर और टीवी पर्सनालिटी प्रणित मोरे (Pranit More) ने सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss) से घर-घर में अपनी पहचान बनाई है. लेकिन इन दिनों वो अपने एक गंभीर विवाद को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जो उनके नए शो 'क्राउड वर्क' से जुड़ा है. हाल ही में इस शो में एक दर्शक ने महिलाओं को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसपर प्रणित ने जो रिएक्शन दिया वो यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने कॉमेडियन की क्लास लगा दी और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वहीं बढ़ते विवाद को देख अब प्रणित (Pranit More Viral Video) ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए सरेआम हाथ जोड़े हैं.

महिलाओं को लेकर दर्शक ने की भद्दी टिप्पणी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रणित मोरे अपने शो में हमेशा की तरह दर्शकों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक दर्शक सबके सामने बेहद भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक घटना के बारे में बताता है. वीडियो में वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि, 'उसने एक महिला को लगभग 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिलाई और बाद में जब उसने घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि, वह उस पर खर्च किए गए पैसे वसूल तो जरूर करेगा.' दर्शक की इस टिप्पणी को सुनने के बाद प्रणित मोरे उसका विरोध करने की बजाय उसपर हंसते नजर आए, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा उनपर फूट पड़ा और उन्होंने कॉमेडियन को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

बढ़ते विवाद पर आया Pranit More का रिएक्शन

वहीं विवाद को बढ़ता देख प्रणित ने मोरे ने अब अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गलती को बिना किसी लाग-लपेट की मानते हुए माफी मांगी है. कॉमेडियन ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि उस लाइव के दौरान मेरा रिएक्शन मेरी "लैप्स इन जजमेंट" थी. मुझे उस वक्त हंसने के बजाय उस दर्शक की टिप्पणी पर रोक लगानी चाहिए थी और उसका विरोध करना चाहिए था. मैं इसे अलग और सही तरह से हैंडल कर सकता था.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'लाइव क्राउड वर्क शो में अक्सर कलाकार रीयल-टाइम में रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा को सही ठहराने का बहाना नहीं हो सकता. मैं इस फीडबैक को गंभीरता से ले रहा हूं. मैं एक इंसान हूं और लगातार सीख रहा हूं. जब लोग मुझे मेरी गलती पर टोकते हैं, तो ये मुझे छोटा नहीं बनाता, बल्कि मुझे बेहतर कॉमेडियन और इंसान बनने में मदद करता है.'

From what I know, Pranit More deleted this part after backlash, but the fact is that the natural reaction was of laughter and joy, and it was deleted only after backlash

(Yeh bahiya apni maa bhn se bhi aise hi vasoo? karte honge, it's not funny, Typical MardJaat, PranitMore, The… pic.twitter.com/LVX1Lncnr2 — ????? (@Thakurain_01) June 2, 2026

'सबक लेकर आगे बढ़ूंगा'

प्रणित मोरे ने यूजर्स को बताते हुए कहा कि, 'हमने वीडियो को अपने सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, क्योंकि मैं उन विचारों को बढ़ावा देना या नॉर्मल नहीं बनाना चाहता.' उन्होंने वायरल क्लिप पर चिंता जताने वालों का शुक्रियाअदा करते हुए कहा, 'जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं और इस घटना से सबक लेकर आगे बढ़ूंगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…