बिलाल अब्बास और हानिया की केमिस्ट्री ने तोड़े रिकॉर्ड, 'मेरी जिंदगी है तू' बना भारत का सबसे चर्चित शो, जानें कब और कहां देखें लेटेस्ट एपिसोड

भारत में इन दिनों पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी जिंदगी है तू' खूब तहलका मचा रहा है. बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है. आइए जानते हैं कि इसका लेटेस्ट एपिसोड़ कब तक आएगा.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 22, 2026 5:40 PM IST

meri zindgi hai tu

पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इन दिनों सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी है हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की जोड़ी. उनका हालिया शो 'मेरी जिंदगी है तू' न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है. अब जबकि यह शो अपने लास्ट एपिसोड पर पहुंच चुका है, फैंस इसके एपिसोड 31 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही शो के प्रसारण समय में हुए बदलाव ने दर्शकों को थोड़ा उलझन में डाल दिया है. आइए जानते हैं आखिर कब और कहां दिखेगी आयरा और काम्यार की आगे की कहानी.

मेरी जिंदगी है तू की कहानी

इस ड्रामे की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी और इसकी कहानी है. कहानी मुख्य रूप से आयरा (हानिया आमिर) और काम्यार (बिलाल अब्बास) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि शादी के बाद आने वाली मुश्किलों, आपसी समझ और जज्बातों के उतार-चढ़ाव को दिखाती है. आयरा का चुलबुलापन और काम्यार की कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई है कि सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लोग बहुत पसंद कर रहें है. हर बीतते एपिसोड के साथ कहानी में आ रहे नए ट्विस्ट्स ने सस्पेंस को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

अब हफ्ते में सिर्फ एक दिन होगी स्ट्रीम

अगर आप भी शुक्रवार की शाम को टीवी या यूट्यूब के सामने बैठकर नए एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, तो आपको अपनी प्लानिंग बदलनी होगी. पहले यह ड्रामा हफ्ते में दो बार (शुक्रवार और शनिवार) प्रसारित होता था. लेकिन रमजान के स्पेशल शोज की वजह से चैनल ने शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया है. एपिसोड 31 अब शुक्रवार के बजाय शनिवार, 21 फरवरी को प्रसारित किया जाएगा. अब से नए एपिसोड्स केवल शनिवार को ही देखने को मिलेंगे.

भारत में कब और कैसे देखें एपिसोड 31?

भारतीय दर्शकों के लिए इस ड्रामे का क्रेज इतना ज्यादा है कि वे पाकिस्तान में टेलीकास्ट होने के चंद मिनटों बाद ही यूट्यूब पर इसे ढूंढने लगते हैं. पाकिस्तान में यह शो शनिवार रात 10:30 बजे एयर होगा. वहीं भारत के दर्शकों के लिए यह समय रात के 11:30 बजे का होगा. यानी शनिवार की रात को सोने से पहले आप इस नए एपिसोड का लुत्फ उठा सकेंगे. इसे आप YOUTUBE पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

