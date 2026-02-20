ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Bandar Release Date: 'बंदर' से बॉबी देओल का धांसू पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म...

Bandar Release Date: 'बंदर' से बॉबी देओल का धांसू पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

Bobby Deol Film Release Date: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' की रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनने वाली ये मूवी कब रिलीज होगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 20, 2026 5:41 PM IST

Bandar Release Date: 'बंदर' से बॉबी देओल का धांसू पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
फिल्म बंदर की रिलीज डेट अनाउंस की दी गई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) के बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस उतावले रहते हैं. वह हीरो के रोल में नजर आए या विलेन बनकर आए, फैंस को उनका हर अंदाज खूब पसंद आता है. एक्टर ने पिछली कुछ मूवीज में निगेटिव रोल किया और अपनी खास पहचान बनाई है. वह ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं. अब बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' (Bandar) से एक धांसू पोस्टर सामने आया है और इसके साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अनुराग कश्यप के पास थी. आइए जानते हैं कि बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Also Read
'ये कैसा कपल...', फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर अपनी पत्नी के साथ दिखे बॉबी देओल, वीडियो हो रहा वायरल

बॉबी देओल ने शेयर किया फिल्म 'बंदर' का पोस्टर

बॉबी देओल के तमाम चाहने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, उनकी फिल्म 'बंदर' की रिलीज डेट सामने गई है. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'बंदर' से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वह इंटेस लुक में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही बताया है कि ये फिल्म 22 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. बॉबी देओल की फिल्म के पोस्टर पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म आ रही है.' एक फैन ने लिखा है,' मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं.' एक फैन ने लिखा है, 'मुझे बेसब्री से इंतजार है.' एक फैन ने लिखा है, 'क्या जबरदस्त पोस्टर है?'

Also Read
'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल ने किया कुछ ऐसा कि देखते रह गए लोग, पापा धर्मेंद्र को इस खास अंदाज में दिया ट्रिब्यूट

बॉबी देओल की अपकमिंग मूवीज

फिल्म 'बंदर' को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट अनुराग कश्यप ने किया है और निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा और सपना पब्बी भी नजर आएंगी. बताते चलें कि बॉबी देओल पिछली बार तेलुगू फिल्म 'हरि हारा वीरा मल्लू' में नजर आए थे. अब उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'बंदर' के अलावा फिल्म 'जन नायगन' और फिल्म 'अल्फा' में काम करते दिखाई देंगे. इस तरह से बॉबी देओल साउथ से बॉलीवुड तक एंटरटेनमेंट का डोज देने वाले हैं. एक्टर के फैंस उनकी मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bandar Bobby Deol Bollywood News Entertainment News