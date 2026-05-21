Bandar Trailer: 2 मिनट 58 सेकंड के वीडियो में दिखा Bobby Deol का सबसे खतरनाक रूप, 'बंदर' का ट्रेलर देख कांप जाएगी रूह!

Bandar Trailer Out: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस 2 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में बॉबी के ऐसे-ऐसे रूप देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

'बंदर' में दिखा बॉबी देओल का खूंखार अवतार

Bandar Official Trailer Out: संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' (Animal) में अबरार बनकर तहलका मचाने के बाद बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक के बाद एक खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है. वहीं अब एक्टर एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस बार वह किसी रेगुलर कमर्शियल फिल्म में नहीं बल्कि, बॉलीवुड के 'डॉर्क सिनेमा के किंग' कहे जाने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' (Bandar) में अपने रोल से तहलका मचाने वाले हैं. अनुराग और बॉबी की पहली कोलैबोरेशन फिल्म 'बंदर' के टीजर के बाद अब मेकर्स ने इसका फाड़ू ट्रेलर (Bandar Official Trailer) जारी किया है, जिसने रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है.

क्या है 'बंदर' के ट्रेलर की कहानी?

2 मिनट 58 सेकंड के 'बंदर' के ट्रेलर में बॉबी देओल 'समीर' नाम के एक आर्टिस्ट का रोल निभा रहे हैं. समीर स्टेज पर तो बेहद चार्मिंग, खुश और कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन ऑफ-स्टेज वह बिल्कुल अकेला और तन्हा है. अपनी इसी तन्हाई को दूर करने के लिए वो एक डेटिंग ऐप 'बंदर' का सहारा लेता है और प्यार की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब प्यार ढूंढते-ढूंढते समीर एक 'फॉल्स रेप केस' में बुरी तरह फंस जाता है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है. इसके बाद शुरू होता है कोर्ट-कचहरी और पुलिस का वो डार्क खेल, जिसमें अनुराग कश्यप की सिग्नेचर स्टाइल साफ नजर आती है. 2 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में जबरदस्त ट्विस्ट्स, बोल्ड डायलॉग्स और कमाल का डार्क ह्यूमर देखने को मिल रहा है, जो दर्शकों को बांधकर रखता है.

कैसी है 'बंदर' की स्टारकास्ट?

वहीं अगर बात करें इसकी कहानी को मजबूत बनाने के लिए लोगों को कि, इसके पीछे बेहतरीन क्रिएटिव माइंड्स का हाथ है. 'बंदर' की स्क्रिप्ट को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर लिखी है, जो पहले भी कई शानदार थ्रिलर प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं. वहीं रही बात स्टारकास्ट की तो इसमें बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, राज बी शेट्टी, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी और इंद्रजीत जैसे पावरहाउस परफॉर्मर्स लीड रोल में नजर आएंगे. हर एक किरदार ट्रेलर में बेहद संजीदा और प्रॉमिसिंग लग रहा है.

कब रिलीज होगी 'बंदर'?

अनुराग कश्यप और बॉबी देओल के इस शानदार कोलैबोरेशन वाली फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर देखने के बाद अगर आप फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं, तो आपको इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. दरअसल, ये फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…