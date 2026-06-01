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Bobby Deol के स्कूल के प्रिंसिपल ने कही थी ये बात, मां ने एक्टर की चप्पल से की थी पिटाई

Bobby Deol Childhood Days Story: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन के किस्से बताए हैं. उन्होंने बताया है कि मां प्रकाश कौर उनकी चप्पल से पिटाई करती थी.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 1, 2026 10:09 PM IST
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बॉबी देओल अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं.

बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल (Bobby Deol) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन के कई किस्सों का खुलासा किया है. बॉबी देओल ने बताया है कि बताया है कि मां प्रकाश कौर (Prakash Kaur) उनकी चप्पल से पिटाई करती थी. उन्होंने अपनी बचपन की शैतानियों के बारे में भी बताया है. बॉबी देओल ने बताया है कि एक बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी मां से ऐसी बात कही थी कि वह उन्हें स्कूल से चप्पल से मारते हुए घर तक लेकर आई हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या बताया है.

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बॉबी देओल का पढ़ने में नहीं लगता था मन

एक्टर बॉबी देओल ने 'आप की अदालत' में अपने बचपन को लेकर बात करते हुए कहा कि पढ़ाई को लेकर उनकी काफी डांट पड़ती थी. उनसे सवाल किया गया कि वह पढ़ाई में अच्छे थे? इस पर बॉबी देओल ने कहा, 'बिल्कुल नहीं. स्कूल ना जाने की वजह से मेरी बहुत पिटाई होती थी. सच बताऊं तो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता था. मैं बचपन में हिंदी में ही बात करता था जबकि मेरा स्कूल इंग्लिश मीडिया था. इस कारण से स्कूल से मेरी मां के पास शिकायत पहुंची कि अगर उनका बेटा हिंदी में बात करता है तो उसका एडमिशन हिंदी मीडियम स्कूल में करा देना चाहिए. इस शिकायत के बाद मेरी काफी डांट पड़ी. फिर मैंने ठान लिया था कि हिंदी भूलकर अंग्रेजी सीखनी है. अब तो हालत ये हो गई है कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी में ही सोचता हूं.'

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बॉबी देओल के प्रिंसिपल ने मां से कही थी ये बात

बॉबी देओल ने आगे बताया, 'हमारा स्कूल घर के पास में ही था. मेरी मां मुझे कई बार मारते हुए स्कूल लेकर जाती थी. एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी मां से कहा कि अगर आपका बेटा पढ़ना नहीं चाहता है तो इसे घर वापस ले जाइए. इसके बाद मां मुझे मारते हुए घर लेकर आई. मेरी मां पिटाई के लिए चप्पल का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह उनका सबसे पसंदीदा हथियार हुआ करता था.' बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'बंदर' के अलावा फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी 'वाघ' के साथ काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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