Bobby Deol के स्कूल के प्रिंसिपल ने कही थी ये बात, मां ने एक्टर की चप्पल से की थी पिटाई...

बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल (Bobby Deol) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन के कई किस्सों का खुलासा किया है. बॉबी देओल ने बताया है कि बताया है कि मां प्रकाश कौर (Prakash Kaur) उनकी चप्पल से पिटाई करती थी. उन्होंने अपनी बचपन की शैतानियों के बारे में भी बताया है. बॉबी देओल ने बताया है कि एक बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी मां से ऐसी बात कही थी कि वह उन्हें स्कूल से चप्पल से मारते हुए घर तक लेकर आई हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या बताया है.
एक्टर बॉबी देओल ने 'आप की अदालत' में अपने बचपन को लेकर बात करते हुए कहा कि पढ़ाई को लेकर उनकी काफी डांट पड़ती थी. उनसे सवाल किया गया कि वह पढ़ाई में अच्छे थे? इस पर बॉबी देओल ने कहा, 'बिल्कुल नहीं. स्कूल ना जाने की वजह से मेरी बहुत पिटाई होती थी. सच बताऊं तो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता था. मैं बचपन में हिंदी में ही बात करता था जबकि मेरा स्कूल इंग्लिश मीडिया था. इस कारण से स्कूल से मेरी मां के पास शिकायत पहुंची कि अगर उनका बेटा हिंदी में बात करता है तो उसका एडमिशन हिंदी मीडियम स्कूल में करा देना चाहिए. इस शिकायत के बाद मेरी काफी डांट पड़ी. फिर मैंने ठान लिया था कि हिंदी भूलकर अंग्रेजी सीखनी है. अब तो हालत ये हो गई है कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी में ही सोचता हूं.'
बॉबी देओल ने आगे बताया, 'हमारा स्कूल घर के पास में ही था. मेरी मां मुझे कई बार मारते हुए स्कूल लेकर जाती थी. एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी मां से कहा कि अगर आपका बेटा पढ़ना नहीं चाहता है तो इसे घर वापस ले जाइए. इसके बाद मां मुझे मारते हुए घर लेकर आई. मेरी मां पिटाई के लिए चप्पल का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह उनका सबसे पसंदीदा हथियार हुआ करता था.' बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'बंदर' के अलावा फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी 'वाघ' के साथ काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.