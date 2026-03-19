बाबा निराला के बाद अब बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'तीन कौवे' की मिस्ट्री में उलझे एक्टर, फर्स्ट लुक हुआ वायरल

‘आश्रम' के बाबा निराला के बाद अब बॉबी देओल ओटीटी की दुनिया में एक हाई-प्रोफाइल स्पाई थ्रिलर 'तीन कौवे' के साथ वापसी कर रहे हैं. प्राइम वीडियो की इस 2026 की सबसे बड़ी सीरीज में मुंबई धमाकों के काले सच और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी दिखाई जाएगी.

भारतीय ओटीटी स्पेस में जब भी 'आश्रम' का जिक्र होता है, बॉबी देओल का चेहरा सामने आ जाता है. लेकिन 2026 में बॉबी अपनी इमेज को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं. प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी स्पाई-थ्रिलर 'तीन कौवे' का पहला लुक जारी कर दिया है, जो रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. सिद्धांत गुप्ता और बॉबी देओल की मुख्य भूमिका वाली यह सीरीज राजनीति, धोखा और खुफिया मिशनों के खतरनाक जाल की कहानी है.

1993 के जख्म और एक सीक्रेट मिशन

इस सीरीज की कहानी1993 के मुंबई बम धमाकों की दर्दनाक कहानी पर बुनी गई है. धमाकों के बाद, देश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक खुफिया 'इंटेलिजेंस यूनिट' का गठन किया जाता है. इस यूनिट का काम था परदे के पीछे रहकर दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के हमलों को रोकना. कहानी में मोड़ तब आता है, जब सालों बाद पाकिस्तान की आईएसआई (ISI) तक भारत की बेहद खास जानकारी लीक होने लगती है.

मरे हुए जासूस की वापसी

कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा एक पूर्व फील्ड ऑपरेटिव की वापसी है. सात साल पहले जिसे गद्दार घोषित कर मरा हुआ मान लिया गया था, वह साये की तरह शहर में लौटता है. उसका मकसद सिर्फ एक है उस असली गद्दार का चेहरा बेनकाब करना जिसने उसे फंसाया था. लेकिन हैरानी की बात यह है, जिस एजेंसी के लिए उसने जान की बाजी लगाई थी, अब वही उसे सबसे बड़ा खतरा मानकर खत्म करने पर उतारू है. यह सीरीज केवल एक स्पाई मिशन नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अपने सम्मान को वापस पाने की कहानी भी है.

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मजबूत स्टार कास्ट

रॉय कपूर फिल्म्स के बैनर तले बनी इस सीरीज को सिद्धार्थ रॉय कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'जाने तू या जाने ना' फेम अब्बास टायरवाला इसके क्रिएटर और लेखक हैं, जबकि प्रियंका घोष ने इसे निर्देशित किया है. कलाकारों की बात करें तो बॉबी देओल और सिद्धांत गुप्ता के अलावा सीरीज में फातिमा सना शेख और ईशा तलवार भी हैं. इनके साथ ही पवैल गुलाटी, रोनित रॉय, फैसल मलिक और चांदनी बैंज जैसे कलाकार भी हैं.

2026 की सबसे बड़ी वेब सीरीज?

'तीन कौवे' के फर्स्ट लुक ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई साधारण स्पाई ड्रामा नहीं है. इसमें एक्शन के साथ-साथ सर्विलांस ड्रामा का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है. 2026 में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली यह सीरीज बेहद खास होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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